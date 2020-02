Luego de lo que fue su salida de Boca antes de que finalice su préstamo en el Xeneize, el volante Alexis Mac Allister se refirió a lo que fue su regreso al Brighton antes de tiempo y fue tajante: "En Boca no me valoraron, sólo querían un poco más de plata".

"Yo le dije a (Juan Román) Riquelme que quería quedarme en Boca y esa fue siempre mi principal posición, pero a las horas me enteré que habían mandado un mail diciendo que no iba a Inglaterra salvo que Brighton ponga un millón de dólares. Ahí sentí que no me valoraron y que sólo querían un poco más de plata", sostuvo el futbolista en diálogo con Fox Sports.

Al ampliar sobre la cuestión y sobre las acusaciones de que decidió irse por plata, Mac Allister fue claro: "Que me quieran hacer quedar mal a mi es política. Tomé la decisión por lo que pasó. Vine a Boca porque quería y, aunque digan que fue por plata, tenía una oferta desde Rusia para ganar dos millones de dólares pero acá vine a ganar un tercio", cerró.