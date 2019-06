No lo vio. El entrenador xeneize dijo que no pudo ver el partido del Millonario. Sobre la final que tendrá mañana jugará al misterio.

Gustavo Alfaro, entrenador de Boca Juniors, recurrió ayer a la ironía cuando fue consultado sobre la Recopa Sudamericana que obtuvo River en su estadio, al responder que no había visto el triunfo "millonario" porque asistió al Teatro Colón a ver un espectáculo de ópera y ballet. "No vi el partido porque estuve en el Teatro Colón, adonde fui a ver una obra para la que ya había sacado las entradas hace tiempo. Fui a ver "El Corsario", un ballet inspirado en el poema de Lord Byron, muy interesante", dijo el DT "xeneize" en la rueda de prensa realizada tras el entrenamiento de Boca. Así, Alfaro eludió hablar de la victoria de River por 3-0 en su estadio ante Paranaense de Brasil, por la Recopa Sudamericana, el décimo título que obtiene Marcelo Gallardo como director técnico de River y que lo convirtió en el DT más ganador de la historia del club de Núñez.



Refiriéndose a la final de mañana ante Tigre por la Copa de la Superliga expresó que va a "privilegiar lo ofensivo por sobre los defensivo, porque para ser campeón hay que ser fuerte en las dos áreas". Si bien no confirmó la formación del equipo que jugará en Córdoba, el entrenador sostuvo que "cuando vean el once que salga a la cancha verán que vamos a privilegiar lo ofensivo por sobre lo defensivo, con el claro objetivo de obtener el triunfo y la copa". "Voy a ver la evolución de Lisandro López para confirmar el equipo. Si él no juega, la línea de cinco no va. También quiero ver a Carlos (Tevez)", explicó. Al respecto, y si bien la práctica fue a puertas cerradas, el defensor se entrenó a la par de sus compañeros y ya no tendría molestias en el aductor derecho.

Con una duda para definir

La única duda del técnico sería la misma que tuvo durante toda la semana: formar una línea de cinco defensores -con Junior Alonso como titular- o jugar con los cuatro defensores habituales, y la presencia de Sebastián Villa como extremo, para formar un esquema 4-2-3-1. Con ese interrogante, Boca formaría con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso o Sebastián Villa y Emmanuel Mas; Jorman Campuzzano y Nicolás Capaldo; Mauro Zárate, Darío Benedetto y Carlos Tevez. Hoy a las 10 entrenará y luego viajará a Córdoba.