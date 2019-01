Ilusionado. El nuevo técnico de Boca, Gustavo Alfaro, se mostró esperanzado en que se vaya formando el equipo que él quiere pero aún no se dan los pases que pretende. Además, apoyó a Tevez y a otros jugadores vitales.

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, se mostró ayer optimista en cuanto a los refuerzos que pretende y trazó un panorama alentador, pero aún el club de la Ribera no pudo concretar ninguno de los objetivos.



En cuanto a la llegada del volante Iván Marcone, dijo que "el jugador del Cruz Azul de México quiere volver al fútbol argentino, al igual que el defensor José Luis Palomino, del Atalanta italiano.



"Marcone entendió que es una buena oportunidad y estamos en un plano de situaciones club a club. Nosotros lo conocemos bien a Iván, lo hicimos debutar (en Arsenal de Sarandí), es un gran chico", señaló Alfaro. Y anoche se cerró la operación por Marcone, por lo que el jugador firmaría hoy con el Xeneize.



En cuanto a Palomino, el DT sostuvo que "está la intención del jugador de venir a Boca, el club lo quiere, nosotros lo queremos, pero es difícil".



Para completar el panorama de los posibles refuerzos, Alfaro dijo que "Ángel González (Godoy Cruz) está dentro de los jugadores que miramos y nos pasaron un precio importante".



"(Nahitan) Nández me dijo que tiene una propuesta importante, que si se da, emigra, y si no estaría feliz de estar en Boca. A mí me gustaría que se quede", expresó el DT. Sin embargo, todo indica que en breve será jugador del Cagliari de Italia.



Con respecto al arquero Agustín Rossi, señaló que la idea de Boca es no perderlo. "Necesita competencia, es joven y le queda un año y medio de contrato. Hay pedidos de varios clubes, pero el club no quiere opción de venta, porque la intención de Boca es que pueda competir y jugar, pero no perderlo, porque tiene mucho futuro", aseguró el entrenador.



"Es una situación parecida a la de (Esteban) Andrada, que tuvo que pasar por otros equipos y ahora es un arquero con futuro de Selección nacional", agregó.



"Estoy viendo al Carlos Tevez que quería ver. Lo veo feliz. Después tenemos que ver lo futbolístico. Para mí es el jugador más emblemático que tiene Boca. Si algunos piensan que está terminado es porque no lo vieron entrenarse", expresó.



"Quiero volver a tener la dupla letal Pavón-Benedetto. Frank Fabra también volvió y hay que recuperarlo en su nivel. Y Mauro Zárate es un jugador que le puede dar un plus a Boca. Trabaja, corre, me sorprendió para bien. Si tengo 90" plenos de rendimiento entre Tevez y Zárate, tengo dos jugadorazos", analizó.