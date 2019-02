Afuera. Carlitos empezó como capitán el ciclo Alfaro y ahora estará afuera ante Belgrano.

Buenos Aires, TELAM



El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, confirmó la salida del capitán Carlos Tevez, quien será reemplazado por Mauro Zárate, de cara al partido del próximo domingo ante Belgrano en Córdoba por la fecha 18 de la Superliga.



Alfaro confirmó también el ingreso de Agustín Almendra por Emanuel Reynoso por razones tácticas, en la conferencia de prensa. "Me parece que para el arranque de este partido, por la forma que tiene de jugar Belgrano, tiene que ser Mauro el que empiece", señaló Alfaro. "El entrenador permanentemente toma decisiones. En el caso particular de Carlos le comuniqué primero a él que lo iba a sacar y le expliqué por qué, cuál era mi pensamiento, porque desde mi punto de vista las trayectorias hay que respetarlas. Por lo que es Carlos tenía que explicárselo", indicó Alfaro, quien en el inicio del año alabó a Tevez y le otorgó la cinta de capitán. Sin embargo, las presentaciones de Tevez en los partidos de Superliga fueron irregulares. Alfaro subrayó que "Tevez acepta las decisiones que tome. Obviamente a nadie le gusta salir. Me dijo que va a seguir trabajando como hasta ahora, pero yo estoy liberado para hacer lo que tenga que hacer".