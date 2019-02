Opaco. El rendimiento de Carlos Tevez en Boca. El Apache se fue reemplazado en el complemento por Mauro Zárate.

Gustavo Alfaro sumó con su Boca la segunda victoria en fila, pero igual no se mostró en la conferencia satisfecho del todo por el rendimiento. "Me voy conforme a medias. Aspiro a tener un equipo balanceado para la Libertadores. Siento que al equipo le faltó claridad conceptual en diversos momentos del partido. Sin dudas, que Godoy Cruz pudo haber llegado el empate. Mientras nos acomodamos, mientras acomodamos las cosas, vamos a sufrir", sostuvo el DT.



Consultado sobre cuál es su objetivo de equipo: "Quiero 90 minutos de plenitud de rendimiento y un equipo más compacto. Hay cosas para corregir, pero es más sencillo corregirlas con resultados positivos que negativos".



Cuando se le preguntó por el rendimiento en particular de Carlos Tevez, quien fue reemplazado en el complemento, evitó ser directo: "Tengo una semana para encontrar el equipo para la próxima fecha".



En otro tramo de la conferencia, afirmó que "en un momento quedamos descompensados en la mitad de la cancha. Pienso que nos faltó resolver los contragolpes y en lo físico sentimos el ritmo del partido".



Por último, sobre el regreso de Nahitán Nández, aseveró que "hay que ver cuándo está para volver a los entrenamientos y ahí analizaré cuándo podrá tener sus minutos".



Desapercibido



El público de Boca ayer no ovacionó como era habitual a Carlos Tevez.



Más bien la presencia del capitán de Boca ante el Tomba pasó desapercibida, acaso como respuesta por sus dichos en la semana contra el anterior entrenador y también ídolo del club, Guillermo Barros Schelotto.