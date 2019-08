Elección. Alfaro pondrá suplentes ante el Taladro.

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, recurrirá de nuevo a la rotación para enfrentar a Banfield el próximo domingo de visitante, por la cuarta fecha de la Superliga 2019-20, ante la proximidad de clasificar a la semifinal de la Copa Libertadores, y el superclásico con River el domingo 1 de septiembre. En la práctica de fútbol en la cancha principal de Casa Amarilla, Alfaro paró un equipo que -con la excepción de Esteban Andrada- el resto no jugó ante la Liga de Deportiva de Quito el miércoles pasado, y que en general no son titulares en los partidos de la Copa Libertadores.



El equipo que probó el DT formó con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Paolo Goltz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastian Villa, Daniele De Rossi, Agustín Almendra y Agustín Obando; Jan Hurtado y Franco Soldano.



En este once, se podría incluir la posibilidad que Lisandro López juegue por Paolo Goltz y que Nicolás Capaldo o Emanuel Reynoso reemplacen a Agustín Almendra.Estos serían, junto con el arquero Andrada, los otros jugadores que estuvieron en la altura de Quito y que podrían estar mañana ante el "taladro".



Carlos Tévez, quien no jugó contra la Liga en Ecuador, tampoco lo haría el domingo, ya que ante la lesión de Mauro Zárate -un desgarro en el músculo el sóleo derecho que lo tendrá un mes fuera de las canchas- estaría desde el inicio ante la Liga.