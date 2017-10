Respeto. Raúl Quiroga fue verdugo doble de San Martín pero eligió el respeto para el momento del segundo gol de Alianza en el Oficial.

Era la chance y San Martín, con todo a favor, sabiendo los resultados del resto y dependiendo de sí mismo para meterse entre los cuatro mejores del Torneo de Verano del Oficial 2017, el Verdinegro no pudo en el clásico más añejo del fútbol capitalino al perder 3-1 frente a Atlético de la Juventud Alianza y quedar definitivamente afuera del cuarteto que definirá al mejor del Verano junto a Sportivo 9 de Julio, Atlético Trinidad y Atenas Pocito, además del campeón del Torneo de Invierno, Sportivo Peñarol, que en caso de repetir la consagración en este tramo del Oficial 2017 de Primera División será el Supercampeón del año en San Juan.



San Martín dependía de sí mismo y eso tal vez era lo que más dolió en el Verdinegro. Es que con un 2-0 a su favor entraba dejando atrás al mismo Peñarol y a Unión; pero no pudo con los Lechuzos. Federico Paz fue el autor del gol de San Martín pero Atlético Alianza respondió con los tantos de Raúl "Huevo" Quiroga (uno de penal) y el restante de Cristian García para terminar liquidando la historia en Santa Lucía y sepultando las esperanzas de un San Martín al que no le salieron las cosas y lo terminó pagando con la eliminación. Fue 3-1 para quedarse afuera y eso golpeó fuerte. Ahora, pasando ya el fin de semana de elecciones, se vendrán en el Bicentenario las semifinales. Será sábado y domingo, sin definir aún los días pero con los cruces confirmados de Sportivo 9 de Julio ante Peñarol y de Atlético Trinidad ante Atenas Pocito, a un solo partido. Luego, los ganadores se toparán en la final y posteriormente definir el súper campeón 2017.



Presentación en el hotel Provincial



Esta tarde, desde las 20,30 y en los Salones del Hotel Provincial, la Liga Sanjuanina realizará la presentación formal del convenio con DATA 2000, por el que clubes, socios, jugadores y aficionados podrán acceder a los beneficios de una tarjeta crédito sanjuanina. El presidente de la Liga, Alberto Platero, expresó que esta iniciativa implica que están ampliando sus horizontes de trabajo y modernizando el trabajo de este nuevo proceso de la Liga. El objetivo es poder acercarse a todo el ambiente del fútbol de la provincia, que ahora tendrá una herramienta más a disposición favorecido por el fútbol.