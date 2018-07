La contracara. Atrás los jugadores corren para abrazar a Roberval, quien se llevó el mérito por meter el centro preciso al área, mientras lo sufre el "Cuchillo" Marín. Un error propio del Merengue le dio la clasificación a Alianza, quien no había mostrado mucho en el juego pero avanzó a la final y ahora sí se permite soñar.

Las semifinales son una final. Requieren concentración al ciento por ciento y es donde el mínimo error se puede pagar de la peor manera. Eso ayer le costó la eliminación a Colón Junior y la clasificación a la final a Atlético Alianza. El Lechuzo venció al Merengue por 1 a 0 con un gol en contra y se metió en la final del "Torneo de Invierno" del fútbol sanjuanino en Primera División. Su rival saldrá hoy cuando se enfrenten, también en el Bicentenario, Unión y Desamparados.



En Pocito, Alianza y Colón disputaron en los primeros 45 minutos de juego un encuentro entretenido, de ida y vuelta. El Merengue fue quien mejor entendió el partido en esa instancia. Se adueñó del mediocampo con el trío de Costa-Marín-Ahumada. Desde allí partió el juego de los dirigidos por Del Cero, que conscientes que enfrente tenían a un juvenil rival, anularon del juego a Roberval, el arma desequilibrante en el ataque lechuzo. Colón, en los pies de Jorge Olivarez en dos ocasiones y también con algún remate de Marín, llevó peligro al arco de Jairo Díaz.



En el complemento Alianza entendió que debía jugarse más al ataque y cuando apenas iban 5" aprovechó un error que al final terminaría siendo clave en el encuentro. Roberval, desde el sector izquierdo, metió un centro que conectó Enzo Díaz y que desestabilizó Pablo Lucero, quien aún así se les ingenió para taparle el remate, pero su compañero Gonzalo Quiroga -también en el intento por despejar- terminó metiéndola en contra de su valla. El error fue compartido pero el árbitro Cruz terminó marcándoselo a Lucero. Con eso, Alianza se replegó atrás y Colón, que superó ampliamente en edad a su rival, fue sintiendo el rigor y con eso jugado pleno al ataque, se complicó cuando tenía que retroceder en cada contragolpe del Lechuzo.



El Merengue apuró en el final pero fue en vano, Alianza ya había hecho la diferencia con un error que terminó siendo su mayor virtud y que lo depositó en la soñada final.







> EL COLOR

Un espectáculo al que le faltó público

Eufórico. Así festejó Alianza el pasaje a la final.

Dentro de la cancha, los jugadores de Alianza y Colón jugaron el partido como una final, pero afuera, en las tribunas, la gente no lo entendió de esa manera y no acompañó como se esperaba en el ambiente.



En una época donde los torneos nacionales están todavía en receso y el Federal B ya no existe, lo único que cuenta es el fútbol sanjuanino y ayer, cuando se disputaba la semifinal y con el plus de poder vivir el folklore a pleno con las dos hinchadas, sólo 200 personas de cada lado acompañaron a Colón y Alianza en la definición por el pasaje a la final. Poco, muy poco sabiendo de la importancia del encuentro y más aún conociendo que en la semana se diagramó un importante operativo de seguridad que ayer quizás quedó sobrando.



Hoy, será el turno de Unión y Desamparados, dos hinchadas que siempre acompañan y que encienden la esperanza de que por fin el partido en el Estadio del Bicentenario pueda tener el color que amerita este tipo de encuentros decisivos.





> ROBERVAL, EL ARMA CLAVE

"Confiaba en estos pibes"

Clave. Lucero tapa el remate que envió Roberval para Díaz. Después, Quiroga (3) lo incomodó y terminaron metiendo la pelota en contra.

Él, Emison Roberval, es el jugador con más experiencia en un plantel con promedio de edad muy bajo. Por eso el brasileño terminó abrazando a sus compañeros celebrando la clasificación. "Confiaba en estos pibes, son chicos muy jóvenes que se merecen esto por la forma que venimos trabajando. Ahora estamos en la final y llegamos muy motivados para ese encuentro, el rival no importa cual sea", contó el delantero.

BOHEMIO FINALISTA



Previo al encuentro entre Alianza y Colón, se disputó la semifinal de Cuarta División donde se enfrentaron Alianza y Sportivo Peñarol. Fueron los "bohemios" quienes clasificaron a la final tras adueñarse del encuentro por 3 a 1. En la final esperan por el ganador del cruce que disputarán hoy desde las 14 horas, Desamparados y Atenas.