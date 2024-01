Pasó el dramatismo de los penales, ese desahogo y la clasificación en Santa Lucía. Ahora, con las pulsaciones volviendo a la normalidad, en el campamento de Atlético de la Juventud Alianza ya empezaron a jugar la primera final de la Región Cuyo que será contra Gutiérrez Sport Club de Mendoza este domingo a las 18 en el Centenario de Santa Lucía. Con eso ya informado como corresponde al Consejo Federal, el plantel que encabeza Maximiliano Pascual no tuvo descanso este lunes. A las siete de la mañana entrenaron con más tareas regenerativas que otra cosa incluyendo sesiones de crioterapia buscando la recuperación física de un plantel que está al límite. Hoy, será día libre para despejar un poco toda la tensión de las últimas semanas para regresar el miércoles a full pensando ya el partido contra el Celeste mendocino.

Las lesiones han tenido su efecto en este presente feliz de Alianza. La última baja es la del goleador Nicolás Manrique, quien se perdió la revancha contra Rivadavia por un golpe en uno de sus talones que no le permitieron jugar el domingo. Su evolución es favorable y desde el cuerpo técnico confían en tenerlo para el primer choque final. Otro que está en ese mismo escenario es Juan Torés quien terminó golpeado mal en La Bebida y este lunes acusó molestias en una de sus rodillas, pero la proyección es más que optimista.

El caso del defensor Agustín Villegas no es tan favorable. Salió lesionado en la primera semifinal contra Rivadavia y no ha podido recuperarse pese a la semana completa de tratamiento. Igual que el volante Nahuel Angel quien salió el lunes pasado en el partido de ida y no llegó para la revancha.

El técnico Maximiliano Pascual ya se metió de lleno en la serie decisiva de Cuyo y explica sus razones: 'No nos movemos de Santa Lucía para nada. Es una final y la queremos jugar con nuestra gente ahí cerquita, alentando. Además, Gutierrez tiene un muy buen equipo que se acostumbra a jugar en buenos pisos y eso lo potencia. Pero finales son finales y Alianza llegó a este momento por algo. Se nos vienen días inolvidables para todos los que sentimos estos colores y queremos sentirmos más unidos que nunca para lograr ese sueño'.

> Gutiérrez, un viejo conocido

Gutiérrez Sport Club goleó a Argentino de Alvear por 4 a 0 y se metió en la final de Cuyo. El equipo que conduce Carlos César Sperdutti mostró su poderío ante los alvearsenses con dos goles de Marcelo Herrera y otros dos de Francisco Agost. El Perro dio vuleta la serie que en la ida había perdido por 2-1. Herrera puso en ventaja a los 7' y los de Sperdutti fueron por más ante un equipo alvearense. El propio Herrera comenzaba a darle la clasificación a su equipo a los 27' y sobre el cierre del primer tiempo, Francisco Agost colocaba el tercero. En el complemento, Argentino dio señales de vida, pero Gutiérrez no lo dejó armarse. Francisco Agost ampliaba el marcador.