La mística intacta, la fe puesta en los penales impecable. Con esa llave, más la entrega absoluta e ilimitada de todo un grupo que supo hacer su partido en La Bebida, Atlético Alianza es nuevamente finalista del Regional Amateur. Ahora, el pasaporte lo consiguió en penales, ganando la serie por 4-2 ante un Sportivo Rivadavia que dejó todo, que siempre fue de atrás y que llegó a la definición desde los doce pasos con el corazón en la mano. En el partido, el que madrugó y fue absoluta efectividad fue Atlético Alianza que a los 12' de la primera parte, enmudeció a La Bebida con el gol de Ramón Avila que armó otro escenario. Rivadavia, enceguecido, lo fue a buscar. Olivares en dos ocasiones tuvo el empate, Ceballos también. Pero en desventaja y apurado, el equipo de Víctor Cabello se fue confundido en el cierre del primer tiempo. En la segunda parte, Alianza se fue metiendo muy atrás. Le dejó terreno, pelota y dominio a un Rivadavia que apostó el resto quedando con tres en el fondo. Al todo o nada para que recién sobre los 31' apareciera el alivio con el cabezazo de Santiago Ceballos que encendió la esperanza. Empatados y con ese envión, parecía que se podía pero sobre los 40' llegó el error de Seba Pereira, la expulsión de Gino Belloni y un final dramático para todos. Llegaron los penales y Alianza, como ya lo hizo en Zondina, entendió que era su momento de gloria. Ezequiel Pereyra no dudó, Marcelo Russo no pudo con Marún, Emiliano González definió con clase, Rivas la clavó en el ángulo y el Pipi Salinas cerró con clase la serie para un Alianza ganador. En Riuvadavia, Guzmán abrió con categoría pero Gaby Aravena y Gil no acertaron. Martín hizo el suyo.

Alianza, con el pulso ganador del Pachi Pascual hizo posible lo imposible. Con esa mística de los grandes, con la potencia de la juventud, el Lechuzo se anima.

Dos años para volver a la final

El fútbol siempre ofrece capítulos para el recuerdo y esta suerte de revanchas, Atlético Alianza volverá a tener la suya en ese sueño de regresar al Federal A. Es que dos años después de haber jugado y ganado la final del Regional Amateur, ahora se prepara para afrontar una nueva instancia contra un equipo mendocino. En febrero del 2022, se cruzó con Gutiérrez SC y ganó la serie para luego ir a jugar por el ascenso contra Paraná en Río Cuarto. De aquel Alianza que dirigía Pallaroni, hoy el sobreviviente es Cristian García.