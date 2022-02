Actitud, coraje y hambre de gloria. Con eso le bastó a Atlético Alianza para dar un paso más hacia su sueño. El "Lechuzo" dio una enorme muestra de carácter ayer en una apasionante final por la Región Cuyo disputada en el "Estadio Centenario" en Santa Lucía. En 3 minutos, el "Lechuzo" caía 1 a 0 ante Gutiérrez Sport Club pero en el complementó lo dio vuelta, ganó 3 a 1, se quedó con la serie con un global de 4 a 3 y logró clasificarse a la final del Regional Amateur. En una semana jugará una única final por el ascenso al Federal "A" contra Atlético Paraná, en Córdoba.

Todo eso pasó en 90 minutos intensos en Santa Lucía. Digno de una verdadera final. Alianza arrancaba con la desventaja de tener que revertir la serie que estaba 2-1 en favor de Gutiérrez y salió a jugarla como tal, motivado por la multitud que colmó el estadio "Centenario". En la primera jugada apuró con un remate de Matías González tras una buena habilitación de Franco Lepe, pero el "Morci" le dio como venía y la pelota se estrelló en el travesaño del arco de Ignacio Acordino. Pero ese inicio prometedor de Alianza se opacó cuando a los 3 minutos, Tejada aprovechó una mala salida del local y anotó el 1 a 0. El gol cayó como baldazo de agua fría en el local y claro, lógicamente no estaba en los planes ir perdiendo la serie, ahora por dos goles de diferencia pero fue y llenó de centros el arco de Acordino. A los 13 minutos Cristian Villegas de cabeza tuvo el empate tras un centro desde el córner enviado por Pedro Terrero. El "Negro" Villegas desde la misma vía otra vez lo tuvo a los 21, pero no había forma pues Acordino evitó el gol. Gutiérrez en tanto, jugó a lo suyo, con un planteo similar al de la ida donde sacó ventaja por ser práctico y pegar en momentos clave. En Alianza, Terrero no terminaba de aparecer, Lepe nunca logró acoplarse de lleno con Blas Díaz y las fallas en el mediocampo comenzaba a sentirse cada vez más. Nicolás Arce complicaba como quería al local que quedaba mal parado en cada contra. Alianza no tenía la agresividad que lo llevó a estar jugando estas instancias y lo que mejor podía pasarle era que terminara el parcial.

Porque en el entretiempo la charla de Luis Pallaroni hizo eco en su plantel. Alianza salió a jugar el segundo tiempo con Emiliano González y Francisco Salinas de arranque y el ingreso del "Pipi" marcó el quiebre que necesitaba el encuentro. La velocidad y el desequilibrio que el chimbero le aportó fue clave para Alianza. A los 13 vino un córner, Terrero metió el centro desde la derecha y esta vez sí: el "Negro" Villegas se elevó entre los centrales por el segundo palo para conectar su gol. El 1-1 le dio vida al Lechuzo y fue por más. Era todo del Lechuzo y apenas dos minutos después, otro córner de Terrero pero esta vez desde la izquierda, tuvo conexión con Matías González que -casi sin acomodarse- le dio al gol. El 2-1 caló feo en el "Perro" que nunca se sobrepuso porque Alianza fue con todo y por todo. Con ese marcador la definición sería en los penales pero el "Pipi" no quería eso y a los 31 lo demostró cuando se coló en el área mendocina y remató con calidad para anotar el 3 a 1. Gutiérrez fue por el descuento pero Alianza se cerró atrás y defendió lo que con mérito propio había conseguido. Hubo hazaña en Santa Lucía. Las lágrimas del plantel en el final fueron de felicidad. Y no es para menos, en una semana jugará por un ascenso al Federal "A".

Atlético Paraná será el rival en la final



A un solo partido. Sólo 90 minutos para definir el ascenso al Federal "A". Atlético Alianza, ganador de la Región Cuyo, se medirá en la finalísima con Atlético Paraná, quien anoche se quedó con la final por la Región Litoral Sur tras vencer en los penales a San Jorge de Santa Fe. El encuentro, disputado en Paraná terminó en empate 1 a 1 y como en la ida jugada en Santa Fe habían igualado por el mismo marcador, la definición fue desde el punto penal y fue allí que los entrerrianos cantaron victoria por 6 a 5. La final se disputará el domingo próximo en cancha de Estudiantes de Río Cuarto y definirá uno de los cuatro ascensos al Federal "A". Restará confirmar si los hinchas de Alianza podrán asistir al encuentro teniendo en cuenta que se jugará en un estadio neutral.