En el comienzo de la seguda fecha de la Primera A de la Liga Sanjuanina de Fútbol, Alianza se aseguró seguir en zona privilegiada al vencer como visitante a Marquesado por 3 a 2, hilvanando su segundo triunfo.

En tanto que momentánemaente son sus únicos escoltas Unión y San Lorenzo de Ullum. Los de Villa Krause golearon 4 a 0 a carpintería y los de Ullum vencieron por 3 a 1 a Sportivo Desamparados.

En el otro encuentro sabatino, Peñarol y Villa Obrera empataron sin abrir el marcador.

Posiciones: Alianza 6 puntos; Unión y San Lorenzo 4; Desamparados, Alianza, Carpintería y Aberastaín 3, Rivadavia, Juventud Zondina, Colón, Marquesado, Trinidad, San Martín, Árbol Verde, Atenas, Peñarol y Villa Obrera 1; 9 de Julio, Juventud Unida, Del Bono y Sarmiento 0.

El programa de la segunda fecha continuará mañana domingo con Juventud Unida vs. Trinidad, Sp. 9 de Julio vs. Sp. Rivadavia, Aberastain vs. Árbol Verde, Juventud Zondina vs. Del Bono. todos a partir de las 17,30.Miércoles: San Martin vs. Colón Junior. A confirmar (entre martes y miércoles) Unión vs. Carpintería. Postergado: Sarmiento vs. Atenas.