En el último día para presentar las listas a la Conmebol para la fase de octavos de final de la Copa Libertadores de América; River y Colón de Santa Fe acordaron el traspaso del volante Rodrigo Aliendro, figura en la entidad santafesina, al club millonario.



Aliendro, que no estuvo convocado para el partido que ayer jugó Colón contra Huracán (ver aparte) tenía contrato en el Sabalero hasta el 30/7 y por eso Falcioni tenía pensado ponerlo en la ida de octavos de final contra Talleres en el Kempes (miércoles 19.15). En ese escenario, el mediocampista de 31 años hubiera llegado a Núñez inhabilitado para participar en esta edición del torneo continental.



Todo parecía indicar que el jugador quedaría entre dos aguas, colgado para la Copa; sin embargo, ayer, una hora antes del cierre de listas, la directiva de River llegó a un acuerdo con Vignatti, el presidente del Negro, para que Gallardo pueda utilizar a uno de sus refuerzos en la Copa y que Colón reciba una compensación: las dirigencias, de estrecha relación hasta el caso Beltrán, acordaron que en Santa Fe sacarán de la nómina a Aliendro y que, a cambio, River se comprometa a comprarle un porcentaje extra de Alex Vigo.



A principios de 2021, la entidad capitalina compró el 50% del lateral derecho en U$S 2.500.000: cuando un año después River cedió a Vigo a Independiente, desde Santa Fe reclamaron una parte de ganancia por ese préstamo. Fue el primer punto de discordia en los últimos tiempos para las directivas, que luego tensaron relaciones con la salida anticipada de Beltrán, mediante una renuncia con ruptura unilateral de contrato para que el cordobés también pueda ser parte del plantel de MG en la Copa.



El acuerdo por Aliendro, por quien Colón no iba a ver un peso a partir de la semana que viene, termina por recomponer las relaciones entre los clubes y acaso asegurándose River, también, de que Vignatti no demandará a Beltrán por su renuncia mediante abogados de Agremiados.



De todo esto queda un solo detalle que no se anunció y que se develará, si sabaleros y millonarios se enfrentan en una eventual serie de cuartos de final: ¿el acuerdo contemplará la no inclusión de ambos jugadores en el equipo de Gallardo, ante su ex club?

Multaron a Boca

La Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) sancionó a Boca Juniors con el pago de una multa de 100 mil dólares por gestos racistas que exhibió uno de sus hinchas en el duelo ante Corinthians de Brasil, en mayo pasado, en partido de la etapa clasificatoria del grupo E de la Copa Libertadores.



El castigo es consecuencia directa del comportamiento racista de un simpatizante xeneize en ese partido, en el que provocó y dirigió "gestos discriminatorios" hacia los hinchas paulistas que llegaron hasta la Bombonera para presenciar el cotejo.



Esta es la segunda sanción que recibe la entidad de La Ribera en el curso de la presente Libertadores.

