Por la fecha 25 de la Zona A del torneo de la Primera Nacional 2023, All Boys festejó un triunfo grande en el estadio Islas Malvinas frente a Agropecuario, al vencerlo por 2-0 y bajarlo de la punta. Los goles para el local los anotaron Franco Toloza (16' 1T) y Gerónimo Tomasetti (18' 2T, de tiro libre). La figura del partido fue Gerónimo Tomasetti, autor de un gol y gestor de todo el juego del Albo que no venía bien en el torneo y se dio un gustazo frenando el paso del Sojero de Carlos Casares que se quedó sin punta por el triunfo de Almirante Brown sobre San Martín de San Juan. Franco Toloza fue otro de los jugadores destacados del partido. El delantero de All Boys mostró su mejor nivel al marcar el primer gol en Floresta. El estratega de All Boys, Norberto Paparatto, paró al once inicial con una formación 4-5-1 con Lisandro Mitre en el arco; Franco Pardo, Jonathan Ferrari, Tomás Mantía y Tobias Bovone en la línea defensiva; Matías Munoz, Juan Carlos Salas, Gerónimo Tomasetti, Joaquín Ibánez y Marco Iacobellis en el medio; y Franco Toloza en el ataque. En la siguiente jornada All Boys se enfrentará ante Guillermo Brown y Agropecuario recibira a Nueva Chicago.