All Boys celebró ante San Telmo en el estadio Osvaldo Baletto abriendo le fecha 4 de la Zona A. La visita hizo el único gol del partido a los 11 minutos del primer tiempo, por medio de Thomas Amilivia. Después de tomar la pelota sobre la izquierda, el delantero remató al arco desde su propio campo y venció al arquero con un fantástico gol para el recuerdo. El mejor jugador del partido fue Thomas Amilivia. El atacante de All Boys anotó el gol. Lisandro Mitre se destacó también en el estadio Osvaldo Baletto. El portero de All Boys se lució. El encuentro tuvo varios amonestados: Juan Manuel Requena, Santiago Bustos, Mauro Luque, Tomás Mantía y Saúl Nelle. El técnico de San Telmo, Fabián Lisa, propuso una formación 4-4-2 con César Atamañuk en el arco; Cristian Marcial, Damián Toledo, Agustín Sandona y Santiago Bustos en la línea defensiva; Adrián Fernández, Juan Manuel Requena, Agustín Stancato y Ramiro Luna en el medio; y Gustavo Villarruel y Juan Cruz Zurbriggen en el ataque.

Por su parte, el equipo del ex San Martín Pablo Frontini salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Lisandro Mitre bajo los tres palos; Gabriel Pusula, Franco Pardo, Tomás Mantía y Tobías Bovone en defensa; Matías Muñoz, Enzo Avaro, Santiago Rodríguez y Joaquín Ibáñez en la mitad de cancha; y Agustín Morales y Thomas Amilivia en la delantera. Lucas Comesaña fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Osvaldo Baletto.