Jorge Almirón, flamante exDT de Boca Juniors, asumió como "muy dolorosa" su partida del club, pero entendió que "el momento lo ameritaba", luego de la derrota 2-1 en la final de la Copa Libertadores ante Fluminense de Brasil, el sábado pasado.



"Uno no se quiere ir nunca de un club como Boca, es una decisión muy dolorosa, pero estoy convencido que era lo que el momento ameritaba", aseguró Almirón en un mensaje dirigido a los hinchas de Boca y que publicó en su cuenta oficial de la red social Instagram.



"Me voy con la tristeza de no haberles podido cumplir el sueño de la Séptima, pero con la tranquilidad de haberlo dado todo y de haber puesto a Boca nuevamente en una final de Copa Libertadores", empezó Almirón en su descargo.



Almirón, quien cerró su ciclo en Boca sin títulos, algo que no sucedía en el club desde hace una década cuando Carlos Bianchi fue despedido tras su tercera etapa, también agradeció a la actual dirigencia, con Juan Román Riquelme a la cabeza.



"Agradezco a Román por la confianza depositada, al Consejo y a todos los que en el día a día nos acompañaron y trabajaron con nosotros. Y en especial a los jugadores, en estos siete meses jugamos un promedio de un partido cada cuatro días, y el esfuerzo, la entrega, el compromiso y la predisposición para con este proceso me llena de orgullo y satisfacción", indicó el ex DT de Lanús y San Lorenzo.



"Y por último, será imborrable la histórica movilización a Río y todos los momentos lindos que vivimos juntos. Sepan que estaré deséandoles siempre lo mejor. Gracias, fuerza y vamos Boca!", concluyó el saliente entrenador de Boca.



Almirón tenía contrato con el último subcampeón de la Copa Libertadores hasta diciembre de este año, con chances de acceder a la final de la Copa Argentina y a la clasificación de los cuartos de final de la Copa de la Liga, pero puso punto final a su vínculo contractual.