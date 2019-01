Sin vueltas. Jorge Almirón, el actual técnico de San Lorenzo, confesó que si lo llaman para dirigir a la Selección aceptaría "porque sería algo espectacular".

"A todos los entrenadores nos ilusiona dirigir la Selección argentina. Acá hay grandes técnicos que tienen mucho recorrido en Europa y no pudieron venir. Por eso se fueron abriendo posibilidades para otros con menos pergaminos. Pero es cierto que en otro momento de la Selección sería muy raro que un técnico debutante dirigiera a nuestro seleccionado mayor", apreció.



"Lo que pasa es que en la AFA se siguen haciendo muchas cosas mal y algunos técnicos como Martino se fueron injustamente y con muchos sueldos por cobrar y después otros como Bauza estuvieron muy poquito", destacó.



"Personalmente digo que si me ofrecen dirigir a la selección lo aceptaría, pero hasta ahora es sólo una ilusión porque nunca me contactaron. Pero si lo hacen sería algo espectacular", dijo.