Ni con entrenador nuevo Boca Juniors pudo cambiar su imagen. Es que en el clásico de la fecha, perdió ayer ante San Lorenzo por la fecha 11 de la Liga Profesional, opacando el debut de Jorge Almirón como entrenador tras la salida de Hugo Ibarra y el interinato de Mariano Herrón. El Xeneize cayó 1-0 en cancha del Ciclón tras un gol que Guillermo "Pol" Fernández en contra. De esta manera, San Lorenzo extendió el historial de triunfos que tiene sobre Boca (76 contra 65) y acecha al líder River, a sólo un punto pero con un partido más.

En un partido más hablado y luchado que jugado, con un arbitraje flojo de Facundo Tello que repartió muchas tarjetas amarillas y no pudo imponer su autoridad. San Lorenzo ganó merecidamente porque golpeó con el gol antes de los 10 minutos y luego, con mucha actitud e intensidad, disputó cada pelota.

En el profesionalismo jugaron 191 partidos: el "Ciclón" ganó 76, Boca 65 y empataron 50.

Sin dudas que el comienzo de Almirón no fue el deseado, porque perdió por un gol en contra, se le lesionó Bruno Valdez en la misma acción (desgarro), uno de los pocos zagueros con los que cuenta, y encima fue expulsado Nicolás Figal. Con todo eso, el equipo trató de buscar una línea de juego, pero fue avasallado por la intensidad de San Lorenzo.

Almirón, con apenas dos días en el club de la Ribera, tiene un punto común con su predecesor en la estadística, ya que Hugo Ibarra debutó el año pasado ante San Lorenzo y perdió 2 a 1, y ahora él cayó derrotado ante el mismo rival. Y ambos encuentros se jugaron en el Bajo Flores.

El Xeneize perdió cuatro de sus últimos cinco partidos en el torneo local y quedó muy relegado en la pelea. El equipo no pudo encontrar una mejora significativa, aunque tampoco fue muy inferior en los 30 minutos que jugó con un hombre menos.

Boca quedó con 15 puntos por debajo de mitad de tabla. Y San Lorenzo suma 23, para quedar al acecho de River.

Insúa: "Fuimos más eficaces"

El entrenador de San Lorenzo, Rubén Insúa, afirmó que los jugadores y el cuerpo técnico se fueron "felices" del Nuevo Gasómetro porque vieron "a la gente tan contenta" después de ratificar la paternidad sobre Boca.

"Y el partido lo ganamos porque fuimos más eficaces. El partido fue difícil ya que sobre todo en el primer tiempo ellos estaban más frescos, puesto que cambiaron varios jugadores respecto de los que habían jugado el encuentro anterior", destacó Insúa en la conferencia de prensa pospartido. "Pero en la segunda etapa ya estuvimos más sueltos porque nos sacamos el cansancio de encima, ya que nosotros no rotamos. En ese segundo período solamente nos llegaron dos veces por los costados, pero prácticamente no nos inquietaron y el resultado no corrió riesgos", describió.

Y a propósito de ese tema del cansancio por la seguidilla de partidos el "Gallego" sostuvo que en "el fútbol argentino, para competir se necesita plenitud física. Por eso vamos a trabajar mañana (por hoy), ya que en cuatro días tenemos que volver a jugar".

BALANCE DEL TÉCNICO XENEIZE

"Siento que hay cosas buenas"

Jorge Almirón lamentó el resultado, pero destacó que "hay cosas positivas" a pesar de la caída en su debut como entrenador de Boca.

En la conferencia de prensa, el técnico aseguró que haber finalizado "atacando" con uno menos "es una señal", dejó en claro que "los jugadores están dolidos" y afirmó que "hay cosas que hay que ajustar". "El plantel tiene buenos jugadores. Venimos de dos derrotas. Perder dos partidos en Boca para cualquier jugador es un tema que duele. Hay mucho por mejorar. Viene un partido importante. Son jugadores que tienen que reponer rápidamente. Por eso están en esta institución. De a poco hay que mejorar cosas. Hay cosas para tranquilizarse. El resultado no fue bueno, pero siento que hay cosas buenas y otras que hay que mejorar", explicó.

En ese sentido, Almirón dijo que "el plantel tiene que estar muy frío ahora", considerando que se aproxima una nueva jornada en la Copa Libertadores (recibirán a Deportivo Pereira el martes 18 de abril): "Tenemos que recuperarnos bien y replantearnos varias cosas". Y agregó: "La idea era repetir el mismo equipo. Los jugadores están capacitados para jugar cada tres días. Hay que recuperarse, armar el mejor equipo posible, darle continuidad a los jugadores. Es importante ver la cabeza. Físicamente terminaron cansados, algunos lesionados... El desgaste se hace muy grande y tenés en poco tiempo un partido importante de local y después viene la Copa".

Almirón opinó sobre la actuación de Facundo Tello, árbitro del encuentro. "Las divididas varias veces las cobró para ellos. Hubo nervios. No creo que haya sido determinante el árbitro. Se ha equivocado seguramente pero no sé si fue determinante", explicó.