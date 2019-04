Manda. El equipo de Almirón es puntero en el Grupo F.

El entrenador de San Lorenzo, Jorge Almirón, se mostró "contento" por partida doble, no solamente por el resultado del partido (2-0) con que su equipo venció a Melgar, de Perú, por la Copa Libertadores, sino también porque en sus cuatro presentaciones los "azulgranas" no recibieron goles.



"Estamos contentos con el resultado porque quedamos en el primer lugar del grupo tras ganarle a un buen equipo como Melgar y además no pudieron convertirnos. Nos vamos conformes porque todos rindieron, como por ejemplo Gonzalo Rodríguez, que entró de última por la lesión de Marcos Senesi y abrió el marcador con un buen gol de pelota parada", describió Almirón. "El equipo se mostró sobrio en la Libertadores y va alcanzando la solidez que buscamos. Por ejemplo a Nicolás Blandi lo cambié en el entretiempo por Nahuel Barrios porque llegó justo a este partido y no lo ví con el ritmo necesario durante esa primera etapa. Ahora viene Huracán y estamos bien preparados para eso", explicó.



El plantel de San Lorenzo regresó ayer con el defensor Marcos Senesi y Blandi en duda para el clásico del domingo ante Huracán por la Copa de la Superliga. Senesi sintió una molestia en los ejercicios precompetitivos y fue reemplazado por Gonzalo Rodríguez, mientras que Blandi debió salir en el entretiempo ante Melgar.