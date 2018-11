Quiere más. Fernando Alonso debió abandonar en el 2017 en Indianápolis y por eso el próximo año buscará un mejor resultado.

Después de haber abandonado en la edición de las 500 Millas de Indianápolis que se disputó en 2017, el piloto español Fernando Alonso irá por la revancha y buscará el mejor resultado en dicha competencia en 2019 con el respaldo del equipo McLaren.



Así lo confirmó el equipo en las redes sociales.



Con este anuncio, Alonso irá nuevamente por la Triple Corona, de la que está más cerca tras su victoria en las 24 horas de Le Mans de este año y tiene ganas de hacerlo con McLaren, su primera opción para competir.



"He dejado claro desde hace tiempo mi deseo de lograr la Triple Corona. He tenido una experiencia increíble en Indianápolis en 2017 y sabía que tenía que volver si se me presentaba la oportunidad. Estoy encantado de poder hacerlo junto al equipo de McLaren", explicó Alonso.



Y agregó: "Ésta fue siempre mi primera opción cuando el equipo decidió hacerlo, así que estoy encantado de que hayan decidido seguir adelante. Es una carrera dura y lucharé contra los mejores, así que será un reto enorme, pero somos competidores y por eso peleamos en todo momento.



Una de las cosas de las que tengo más ganas es de ver a los aficionados de nuevo, que son absolutamente fantásticos en todo sentido".