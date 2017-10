Estrella. Fernando Alonso es una de las estrellas de la F1.

El español Fernando Alonso, campeón del mundo de Fórmula 1 en las temporadas 2005 y 2006 con Renault, anunció su continuidad por una temporada más como piloto de McLaren, según un video que publicó ayer la escudería inglesa en sus redes sociales oficiales. "Es fantástico poder continuar mi relación con McLaren. Siempre fue donde mi corazón me decía que me quedara, y realmente me siento como en casa aquí", explicó Alonso.



El asturiano de 36 años, con 32 victorias en la F1 (la sexta mejor marca histórica), disputará así su decimoséptima temporada en la categoría reina del automovilismo.



El anuncio fue realizado en la previa del Gran Premio de Estados Unidos, que se correrá este fin de semana en Texas.