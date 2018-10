Intenso. En Avellaneda protagonizaron uno de los mejores partidos de la Copa pero no pudieron sacarse ventajas con el 0-0. Hoy, es a todo o nada en el Monumental y la promesa de buen espectáculo es enorme.

River Plate, que acumula 30 partidos invicto, e Independiente, de pobre campaña en la Superliga Argentina de Fútbol, se jugarán hoy el pase a las semifinales de la Copa Libertadores de América, cuando se enfrenten en el estadio Monumental de Núñez por el desquite de cuartos de final del certamen continental. El encuentro comenzará a las 19.30, tendrá como árbitro al brasileño Anderson Daronco, quien tendrá como jueces asistentes a sus compatriotas Marcelo Van Gasse y Danilo Manis, y será televisado por el canal de cable Fox Sports.



El juego de ida, desarrollado el pasado 19 de septiembre, terminó igualado sin tantos, por lo que el conjunto de Núñez está obligado a ganar para pasar de ronda, mientras que a Independiente le alcanzará con un empate con goles para llegar a la penúltima instancia del torneo.



En caso de registrarse una nueva igualdad sin goles, el partido se definirá con remates desde el punto penal.



River es favorito en el duelo entre equipos argentinos, no sólo por su buen presente en el torneo local sino también por el rendimiento que viene exhibiendo en cada encuentro.



Los dirigidos por Marcelo Gallardo llegan envalentonados a este compromiso por la victoria que consiguieron en el Superclásico ante Boca Juniors por dos a cero el domingo 23 de septiembre y la goleada por 5-1 como visitante frente a Lanús, el pasado viernes por la noche con un equipo alternativo.



El "Muñeco" todavía no confirmó el equipo titular porque esperará hasta último momento la evolución del mediocampista ofensivo, quien se recupera de una distensión de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo.



El que seguro volverá a la titularidad es el volante Ignacio Fernández, recuperado de una sobrecarga muscular.



En caso de no jugar el ex Huracán, su lugar sería ocupado por el colombiano Juan Fernando Quintero, mientras que la dupla ofensiva integrada por Rafael Santos Borré y Lucas Pratto no sufriría modificaciones pese al buen momento que atraviesa Ignacio Scocco.



Por el lado de Independiente, su entrenador Ariel Holan tampoco confirmó el once titular después de la práctica realizada en el estadio Libertadores.



Eso se debe a que continúa evaluando si jugará con una línea de cinco en la defensa como lo hizo en el segundo tiempo del cotejo de ida, con lo cual mejoró el rendimiento y estuvo a punto de quedarse con el triunfo de no ser por la gran actuación del arquero "Millonario" Franco Armani.



Un choque especial entre el gran momento de River frente a la buena propuesta y la mística copera del Rojo. A disfrutarlo, no todos los días ocurren...



>>Por el milagro

Atlético Tucumán intentará hoy concretar una hazaña y clasificarse por primera vez en su historia a las semifinales de la Copa cuando visite al campeón, Gremio de Brasil, tras haber perdido el partido de ida por dos a cero. El encuentro se jugará a partir de las 21,45 en Porto Alegre (por Fox Sports).

Mascherano volvería en enero

Javier Mascherano tiene cláusula de salida del Hebei Fortune y desea volver al país. Esa fue la noticia que sacudió el mundo River y que disparó el Operativo Retorno del Jefecito que podría concretarse en enero. Y si bien el manager Enzo Francéscoli ya tuvo un contacto con el volante, hay indicios que maduran esta ilusión. El vínculo entre Masche y el club de la superliga china, que se ubica sexto en la tabla de posiciones, tiene una duración por dos años. Pero el futbolista puede romperlo al año, es decir, a principios de 2019. La familia Mascherano ya hizo base en Argentina, con San Lorenzo (Santa Fe), su ciudad natal, como centro. Luego de acompañarlo en su prolífica carrera en el exterior, el entorno del ex Barcelona quiere mantenerse en el país. Pero hay un club que lo sondea: Rosario Central. El Canalla es la institución de la que es hincha su familia y por la que simpatizaba hasta que se sumó a las inferiores de River.