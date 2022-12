Entre el rendimiento de los jugadores argentinos que están en el Mundial Qatar 2022 de fútbol, algunas apariciones sorprendieron por su gran rendimiento. Otras alternaron buenas y malas. Mientras que en el lado del debe están los que todavía tienen que recuperar su nivel.



Las sorpresas positivas coinciden, en su mayoría, con la sangre nueva en el equipo de Lionel Scaloni. Esto es, los que están debutando en un Mundial con la camiseta albiceleste. Claro que también, entre los experimentados, hay nombres que se suman a este grupo que llena de ilusiones a los argentinos. En nombres figuran Enzo Fernández, Julián Álvarez, Alexis Mc Allister, Nicolás Ottamendi y Ángel Di María por citar los principales.



Los que hasta ahora han alternado buenas y malas siguen teniendo una cuota de confianza para que mejoren en lo que se viene. Por ejemplo son Lionel Messi, Rodrigo De Paul y el arquero "Dibu" Martínez. Y los que todavía no han aparecido: Leandro Paredes, Lautaro Martínez y Guido Rodríguez.

Las apariciones que dan pie para soñar



Julián Álvarez - (delantero)



Cuando el técnico Lionel Scaloni citó al seleccionado argentino al delantero Julián Álvarez su presente en River Plate era tremendamente exitoso. Goleador de uno de los ciclos de Marcelo Gallardo en el Millonario, Julián mostraba por ese entonces movilidad, entrega, inteligencia y, por sobre todo, un gran poder de gol. Ya en los partidos previos al Mundial (jugando ya para el Manchester City), Álvarez marcó tantos que conformaron por completo al DT argentino. En el partido ante Polonia el pibe debutó como titular y se despachó con un golazo para el 2-0.



Enzo Fernández - (volante)



Otro que proviene de la cantera millonaria. Después de completar una exitosa carrera en las inferiores del club de Núñez, comenzó a formarse bajo la batuta de Sebastián Becaccece en Defensa y Justicia. De ahí, luego de ser campeón de la Recopa Sudamericana, volvió al club de sus amores (River) y tuvo una participación estelar en el último título de la Era Gallardo. A la Selección llegó por su gran momento en el Benfica de Portugal. Y, cuando debutó, no sólo brilló con luz propia sino que convirtió un golazo ante México. Más tarde, ante Polonia, volvió a ser figura.



Nicolás Ottamendi - (defensor)

El batallador eterno. El que parece estar siempre enojado y que con eso intimida a los ocasionales rivales. "Nico" Ottamendi marca presencia en la defensa argentina que juega en Qatar. Desde que comenzó el ciclo de Scaloni al frente de la Selección, el ex Vélez y actual jugador del Benfica de Portugal forma parte de la columna vertebral del equipo albiceleste. Como compañeros de zaga se han alternado entre Romero y Lisandro Martínez pero él permanece fijo en su lugar. No brilló, como todos, en el debut, pero en los dos partidos restantes sobresalió por su gran nivel.

Los que todavía no logran el equilibrio

Lionel Messi - (delantero)

Messi, siempre Messi. El símbolo del equipo argentino. El que le causa admiración a los propios rivales. El que marca el termómetro del ánimo y del juego albiceleste. Por la marca pegajosa y permanente de los adversarios y por los vaivenes por los que transita el equipo nacional (que por suerte ha ido mejorando con los partidos), el Gran Lionel todavía no aparece en todo su esplendor. Sólo han sido pinceladas de su inmensa categoría. Una de ellas sirvió para destrabar el partido ante México con un golazo. Y en el debe está el penal fallado ante Polonia. La esperanza está latente.





Rodrigo De Paul - (volante)



Se podrá equivocar en un pase. No tener la capacidad de entender un juego entre líneas que tan bien hacía tiempo atrás pero a Rodrigo De Paul no se le puede decir que no da todo. Que su entrega sigue siendo un símbolo en este equipo argentino. Decayó mucho su nivel teniendo en cuenta el gran rendimiento que alcanzó durante la Copa América del año pasado en la que Argentina logró el título y él fue una de sus figuras. Pero está ahí. Siempre para ser una rueda de auxilio. Con sus limitaciones. Con su merma de rendimiento. El jugador del Atlético Madrid todavía tiene carta abierta.





Emiliano "Dibu" Martínez - (arquero)



El mismo "loco" de siempre. El que contagia confianza por su sonrisa casi permanente. El que se ganó el puesto en aquella exitosa Copa América ganada por Argentina en suelo brasileño en la final ante el propio local. Un arquero completo el del Aston Villa de la Premier Ligue inglesa. Eso sí, aún con altibajos que deberá mejorar a medida que el Mundial se va haciendo más difícil. En el debut ante Arabia Saudita le llegaron dos veces y le hicieron dos goles. Por ahí se le notó cierta lentitud en su reacción. Después, en los partidos que siguieron, se mostró seguro, claro que no le llegaron tanto.

Los que todavía están en deuda





Leandro Paredes - (volante)



Recién ante Polonia el técnico Lionel Scaloni volvió a confiar en él y lo mandó a la cancha en la etapa complementaria. Leandro busca reencontrarse con aquel gran nivel que alcanzó tanto en la Copa América del año pasado como en las Eliminatorias Sudamericanas. El actual jugador de la Juventus (junto con el "Fideo" Di María pasaron del PSG al equipo italiano) alterna en la titularidad en su club, debido a una lesión que lo tuvo marginado por un tiempo. Está claro que Scaloni lo necesita. Y también está claro que Paredes tiene que mejorar. Que debe reencontrarse con su fútbol.





Lautaro Martínez - (delantero)



El gran goleador del seleccionado argentino en los últimos tiempos, pero que en la actualidad, y específicamente en este Mundial de Qatar, ha dejado en evidencia que no está al cien por ciento en lo físico, lo que le quita velocidad de traslado y reacción. Jamás perderá su olfato para el gol. Tampoco su ubicación pero su rendimiento se ve decaído por no ser un jugador apto para la marca del rival, especialmente en su salida, como por ejemplo lo está haciendo Julián Álvarez. Scaloni empezó con él como titular, ahora está en el banco pero siempre tiene su oportunidad.





Guido Rodríguez - (volante)



Cuando Giovani Lo Celso quedó al margen del seleccionado argentino para el Mundial por una lesión, el técnico Scaloni tuvo que pensar en distintas variantes, inclusive no para reemplazarlo directamente sino en posiciones que estuvieran cerca y de esa forma que otros realicen el trabajo del jugador del Villarreal de España, tuvo en cuenta a Guido Rodríguez, el jugador del Betis español. Es más: el volante venía de reponerse de una lesión previa al Mundial. No jugó en el debut, pero fue uno de los cambios de Scaloni ante México. Jugó 60' y fue reemplazado. Aún no logra encontrar su mejor nivel.