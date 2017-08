Después del triunfo de San Martín ante Patronato por 2-0 en el debut en la Superliga, el mediocampista Álvaro Fernández analizó el partido y habló sobre su función en el equipo y los objetivos que se vienen.

-¿Cómo te sentiste en el debut? ¿Tu rendimiento fue el esperado?

-Me sentí muy bien, con mucha confianza. El rendimiento no me puse a pensar, creo que lo importante fue que se ganó y se jugó bien por momentos.

-Bajabas casi siempre a buscar la pelota. ¿Esa es una particularidad tuya o una sugerencia del DT?

-Me gusta estar en contacto con la pelota, darle un buen destino. Es algo que ya traigo incorporado. La idea de “Pipo” es que reciba un poco más cerca del arco rival.

-¿Como es tu relación con los demás uruguayos del plantel? ¿Ya los conocías?

-La verdad que no los conocía a ninguno de los dos (en referencia a Facundo Barceló y Maxi Rodríguez Maeso). Sabia de sus carreras deportivas, tenemos una buena relación nos llevamos muy bien. Siempre es bueno encontrar compatriotas en otro país.

-El primer objetivo de San Martín es permanecer en primera. ¿Ves con chances de pelear al equipo para entrar a una copa?

-Creo que hay un buen equipo como para plantearse entrar a una copa. Igual hay que ir partido a partido y ver para qué estamos. Tenemos que mejorar mucho todavía.

-¿El mate siempre en mano?

-Si, siempre. Es algo que ya lo tenemos incorporado los uruguayos. Por suerte somos tres y nos turnamos para llevarlo.

