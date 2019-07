"No contabamos con que nos marcaran esos dos goles. Por algo pasan las cosas, por algo se sufrió tanto. Lo justo o injusto, en el deporte no existe. No se trata de merecerlo, sino de ganarlo", reflexionó Anabella Flores tras el triunfo por penales ante Chile.

La arquera de Concepción, clave durante los penales, analizó lo que se viene. "La final será de igual a igual es un rival que juega parecido a la Argentina. Somos realistas de que nos hincharán en contra, que los arbitros no estarán a nuestro favor. Estamos trabajando en la tranquilidad, no perder la paciencia y luchar hasta el final", concluyó.