En Corrientes, a 1.351 kilómetros de San Juan, Sportivo Desamparados se jugará el domingo una carta vital en esta Segunda Fase del Federal “A”. De cara a ese encuentro ante Boca Unidos, su director técnico Víctor Hugo Andrada no confirmó la alineación titular.



Después del empate ante el líder Estudiantes de Río Cuarto, Sportivo deberá buscar afuera lo que no pudo conseguir en San Juan. Para eso, “Copito” realizó ayer la práctica formal de fútbol donde mostró cuatro variantes: dos obligadas debido a las expulsiones de Pablo Jofré y Jonatan Lastra, y dos variantes tácticas que podrían ser más cuando vuelva a entrenarse hoy. Por Jofré ingresará Emanuel Décimo y por Lastra lo hará Michel García. En tanto que ayer Nicolás Sottile ingresó por Marquevich y Wilson Albarracín lo hizo por Prieto, quien no viajará por problemas personales. De esta manera, Décimo pasará a ocupar el lateral derecho en defensa y Corvalán se parará como volante en ese sector, lo demás es puesto por puesto. De confirmarse esa alineación Sportivo formaría con: Perelman en el arco, Décimo, González Bordón, Federico García y Ramella en la defensa, Corvalán, Solís, Sottile y Sánchez en el mediocampo mientras que Albarracín y Michel García serían los delanteros.

El rendimiento de ese equipo no dejó del todo conforme al DT quien lo manifestó así al término de la práctica y avisó que en el entrenamiento matutino de hoy volverá a probar y podría, quizás, realizar otras variantes. Después de eso, Desamparados emprenderá el largo viaje hacia la provincia norteña a las 14 horas y allí se entrenará mañana por la mañana. Boca Unidos, equipo que se armó para pelear a lo grande, no tuvo fortuna en esta instancia y si bien los resultados no se le dieron, tiene una mínima chance de clasificación pero para eso urge de triunfos.