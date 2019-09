Imbatible. Esteban Andrada aumentó su invicto en partidos oficiales consecutivos y al llegar a los 869 superó la marca de Antonio Roma.

Esteban Andrada llegó a Boca el año pasado y ya rápidamente dejó su huella. Y en poco tiempo alcanzó un récord que nadie había alcanzado: pasó a Antonio Roma, un histórico. Tarzán ganador, que era el top con 781 minutos sin recibir goles, en 1969. Con este superclásico sin goles, alcanzó los 869 minutos sin buscarla en la red.



Gran valor lo del arquero de Boca, que alcanzó el récord nada menos que en el Monumental. Para que no haya dudas: es el top en cuanto a partidos oficiales consecutivos. Desde aquel gol que sufrió en la final de la Copa de la Superliga contra Tigre pasaron, los dos cruces de octavos de Copa Libertadores ante Paranaense y los dos cuartos contra Liga, más los partidos de torneo de Huracán, Patronato, Aldosivi, Banfield y ahora River.



En cuanto al récord en torneo local, el que lo sigue teniendo es el Mono Navarro Montoya: son los 826" que acumuló en el Apertura 92 entre los 43 minutos del primer tiempo de la sexta fecha contra Huracán (gol del uruguayo Walter Peletti) y los 13" de la 15ª jornada ante Independiente, Habrá que ver si Andrada también lo supera... Lo importante es que el ex Lanús llegó y no le pesó el buzo, con grandes actuaciones y clave en muchos momentos para mantener el cero, lo que lo llevó a ser parte del elenco estable de la Selección.



Luego del empate, el cuidapalos sostuvo que "fue positivo, a veces uno quiere tener la pelota la mayor parte del partido pero no se puede porque el rival te la saca, hoy (por ayer) pudimos aguantarlo. Tienen gente rápida, plantamos un 4-4-2 para que no nos agarren mal parados".

Preliminar

7 Los años que pasaron sin que un superclásico de Reserva sea la previa del de Primera. Ayer, igualaron 1-1 en Núñez: Erik Bodencer para el xeneize anotó y lo empató Lucas Beltrán.