El caso de Esteban Andrada, aislado por covid en Ecuador, generó revuelo en Boca. Por la situación del arquero, que no pudo jugar con Barcelona y tendrá que quedarse en Guayaquil hasta que tenga el alta médica. Pero sobre todo, a partir de las declaraciones de la pareja del arquero, que apuntó contra la dirigencia por haberlo hecho viajar sin el resultado del PCR. Por eso, Boca explicó su situación y confirmó que el arquero deberá quedarse en Ecuador, expresó Olé.

Desde el club aseguran que se movieron para repatriar al arquero, al punto que el avión sanitario para que pueda volver ya lo tenían listo. El tema es que el Ministerio de Salud no permite el ingreso de ninguna persona con PCR positivo y eso es en definitiva el principal impedimento.

Mediante un comunicado ayer por la siesta, Boca informó la secuencia de los hechos en la que explicó que Andrada se sometió a un PCR el viernes previo al partido con Lanús, cuyo resultado fue negativo y el domingo toda la delegación volvió a someterse a los hisopados obligatorios. El plantel viajó a Guayaquil y al llegar a Ecuador, se tomó conocimiento de los resultados de los test con un único positivo, Andrada, quien inmediatamente fue aislado y quedó bajo asistencia del staff médico del club. El club explicó que puso a disposición del jugador un avión sanitario para su inmediato regreso al país, pero las disposiciones vigentes en Argentina no permiten el ingreso de personas con covid. En consecuencia, desde entonces, el jugador permanece aislado, sin síntomas y en buen estado de salud, en la habitación del hotel Hilton Colon acompañado del médico de Boca Dr. Daniel Ponczosznik.

Mientras tanto, Nerina Galasso, esposa del arquero, habló en "Superfútbol" y explotó contra el Consejo de Fútbol y el presidente Jorge Ameal. "No sabemos lo que va a pasar. A nosotros de Boca no nos llama nadie. No nos dicen nada. Me da vergüenza el manejo de la institución", expresó. Y horas después en su cuenta de Instragram dio a conocer mensajes intimidantes donde la amenazaban de muerte.

Nuevos hisopados para el plantel y día libre

Boca llegó ayer al país y toda la delegación fue sometida a testeos rápidos en el aeropuerto de Ezeiza para detectar posibles casos de coronavirus. Toda la delegación tuvo resultado negativo, por lo tanto el plantel tuvo jornada de descanso. Hoy volverán a entrenar para empezar a preparar el partido del próximo sábado contra Patronato, en Paraná