Creyente. "Copito" llegó desde el fútbol boliviano y con Desamparados, además de sacarlo campeón en el torneo local después de 27 años, continúa en la pelea por el ascenso en el Federal "A". El santafesino sueña con seguir por el buen camino.

"Jesús es la persona más importante de la historia". La frase le pertenece a Jürgen Klopp, el técnico alemán del Liverpool, el conjunto inglés que disputará la final de la Champions Ligue. Acá, mucho más cerca se da otro caso de esa fina relación entre fútbol-religión. Se trata de Víctor Hugo Andrada, el director técnico de Desamparados quien también es cristiano y junto a un grupo de jugadores se encomienda a una pastora colombiana.

Sportivo, que avanza firme en el Federal "A" y que dio vuelta el marcador con dos goles abajo el domingo último ante Maipú para meterse en Cuartos de Final, está estrictamente relacionado con la religión, en este caso porque su técnico y varios jugadores son cristianos y se encomiendan a una reconocida pastora colombiana. "Yo tenía cábalas en mi época de jugador pero las dejé cuando empecé a ir a la Iglesia y conocí a Cristo. Lo hice por intermedio de una pastora colombiana llamada Sandra, a la que conocí a través de un jugador: Diego Cabrera. Santa Fe de Colombia hacía 35 años que no salía campeón, empezó a ir esta pastora y salieron campeones. Con ella ascendimos a Primera con un equipo que hacía 30 años que estaba en Segunda División como el Ciclón de Bolivia", contó.

Cuando Andrada llegó a Desamparados en abril del año pasado no dudó en comentarle a algunos jugadores sobre la pastora: "Cuando vine acá pasaban algunas cositas y ahora no sólo estoy yo en comunicación con ella sino que también está Martín Perelman, Gabriel Díaz, Carlos Fondacaro, Carlos Rojas y Facundo Torres también. Todo es cuestión de fe", comentó "Copito", quien ya logró sacar campeón a Desamparados en el torneo local después de 27 años y ahora continúa en el camino del ascenso. El DT, junto a los jugadores y el cuerpo técnico, cuando llegan a las canchas hacen el habitual reconocimiento del campo de juego sin calzados: "Entramos descalzos porque hay un versículo de la Biblia que dice "con la planta de tu pie tocarás el suelo que quieres conquistar" por eso en todas las canchas que vamos lo hacemos, tengo mucha fe en la pastora. En el Barcelona cuando se presentan los jugadores entran con una pelota, hacen jueguitos y la tiran a la tribuna; en cambio el colombiano Yerri Mina, quien va a la iglesia de la pastora, en su presentación entró descalzo", ejemplificó el DT. Pero Desamparados no es el único club de Argentina que está relacionado con la colombiana. Sandra tiene estrecha relación con Juan Carlos Olave, ex Belgrano y hasta con Franco Armani, el arquero de River. "Cuando se pone a orar nombra a todos los jugadores y pide por todos. Yo tengo mucha fe en ella", comentó el DT quien sueña con que su fe, y el equipo desde adentro de la cancha, sigan bien encaminados en el objetivo llamado ascenso.



> No hay dudas para recibir a San Jorge



Andrada hizo la práctica de fútbol ayer donde definió el equipo que enfrentará el domingo, a las 16 horas, a San Jorge de Tucumán por la ida de los Cuartos de Final del Federal "A". Por la expulsión de Ariel Sánchez ingresará Lionel Pietkiewicz, en tanto que en reemplazo de Dario Ramella -quien llegó a las cinco amarillas- ingresará Gerardo Corvalán, pasando Carlos Fondacaro a ser el lateral izquierdo en la defensa. Entonces los once serán: Perelman; Corvalán, González Bordón, Díaz y Fondacaro; Cano, Décimo, Solís y Pietkiewicz; Lastra y García.

Con respecto al cruce trascendental del domingo y lo que varió en Sportivo después de la goleada sufrida hace más de un mes en Tucumán, Copito comentó: "Cambió todo Desamparados, el momento es totalmente distinto, no jugó Décimo, Díaz, Lastra, Pietkiewicz, ellos vienen jugando la línea de cuatro y del medio son los mismos, cambian el arquero y los delanteros. Esa vez nos mató el hecho de que no pudimos clasificar, moralmente no estabamos bien pero ahora es distinto", comentó.