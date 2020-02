Andrada entrenó diferenciado y su vuelta se demoraría.

Esteban Andrada no se entrenó con el resto del plantel en Ezeiza y está en duda su posible vuelta ante Atlético Tucumán pasado mañana por la 19na fecha de la Superliga de fútbol.



Russo deberá tener en cuenta el buen momento del ex arquero de Huracán, figura en los dos partidos de Superliga, y quizás no adelante la vuelta de Andrada, a quien quiere tener en plenitud en marzo cuando empieza la Copa Libertadores.



Mientras, Mauro Zárate volvió a trabajar diferenciado en el gimnasio y en el campo, en el marco de la recuperación de su lesión en el gemelo interno derecho.



Con respecto al equipo, más allá de quien ocupa el arco, la otra duda es si Carlos Izquierdoz vuelve a ser titular, después de cumplir una fecha de suspensión al haber sido expulsado ante Independiente.



Su salida, le sacaron la doble tarjeta amarilla a los 21" de la primera etapa, no cayó bien en el cuerpo técnico y ante la buena tarea de Junior Alonso, el entrenador podría seguir confiando en el defensor paraguayo para acompañar a Lisandro López.