Muchos creen que el uruguayo Andrew Teuten es hincha de River y su gol en la Bombonera se festejó por partida doble. Nada que ver. Aquella foto “alentando” a River en el Santiago Bernabeu en la final con Boca no tiene nada que ver con algún favoritismo por River. “Soy uruguayo, no soy hincha de River. Ese día, por acompañar a un amigo, quería que gane River pero no porque sea hincha”, dijo emocionado el hombre que se convirtió en el inesperado héroe de la gran victoria en la Bombonera.

“El sólo hecho de haber entrado en la Bombonera y hacer el gol, es un sueño para mí. Y si ese gol, que es el primero que hago en Colón, sirve para ganar, mucho más todavía”, arrancó este uruguayo que derrochaba alegría a la salida del vestuario en una Bombonera que empezaba a despoblarse de esa multitud que alentó sin parar durante los 90 minutos, pero que se rindió frente al postergado festejo sabalero que llegó con el remate cruzado de Teuten en el mismo final del partido.

“A este gol se lo dedico a mi familia y a Augusto Schott, que es un gran compañero y estuvo a mi lado en los malos momentos. Cuando Juan Pablo Alvarez iba a meter el pelotazo cruzado, ví que los defensores se iban con Paolo Goltz, que se había proyectado al ataque como centrodelantero en esa jugada y la pelota me cayó justa. Antes de dominarla, ya sabía que iba a rematar al arco, así que ni siquiera lo pensé cuando logré dominar la pelota”, contó Andrew Teuten, todavía emocionado y feliz por el inolvidable momento que estaba viviendo.

“Ellos tuvieron la pelota más que nosotros, el empate nos cayó como un balde de agua fría. Sabíamos que le debíamos la victoria a la gente, debíamos cortar la racha sin ganar y hoy conseguimos lo que en otros partidos se nos negó injustamente. Ojalá que esta victoria nos sirva para que sea un punto de inflexión”, concluyó uno de los grandes artífices de la noche inolvidable que vivió Colón en la Boca.

Fuente. La Capital