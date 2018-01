El Andronni siempre contó con el apoyo de un país sudamericano. En algunos casos principal, como Colombia y Venezuela; en otros, secundario, como Bolivia.

Gianni Savio, team mánager del equipo Pro-continental italiano Androni Sidermec, pisó por primera vez Sudamérica en 1989 y quedó enamorado, desde entonces siempre en sus equipos hay ciclistas de esta parte del continente. "Mi nombre es Geovanni, como mi abuelo materno, Geovanni Galli, que fue un gran ciclista aficionado, pero me dicen Gianni porque de joven jugaba al fútbol en el Torino y usaba el número 10, como Gianni Rivera", cuenta este italiano de 70 años que volvió a San Juan luego de nueve años. "Vine para el Giro del Sol de 2009 y me encantó la ciudad pero no sabía que había sufrido un terremoto en 1944" agregó.



Allá por 1985 la vida de Savio cambió. Hizo un curso de allienatori (entrenador) de ciclismo y desde entonces sus días los dedica a la planificación de la temporada de sus dirigidos. "Mi primer equipo fue el Euro Cart. Con ese conjunto vine por primera vez a Sudamérica para correr una Copa de las Américas, allí me llevé a Italia al venezolano Leonardo Sierra, quien ganó una etapa del Giro de Italia en 1990", contó este hombre que luego incorporó a su conjunto a corredores de gran nivel, como los colombianos José "Cacaito" Rodríguez quien se impuso en una etapa del Tour de Francia. "Ganamos en Val Torens una de las más duras" explicó emocionado.



Muchos ciclistas de Venezuela y Colombia integraron su conjunto, cuya denominación varió a Colombia-Selle Italia, pero su máximo logro lo consiguió como entrenador nacional colombiano, cuando Santiago Botero ganó el Mundial contrarreloj en Zolder, Bélgica 2005. "Es mi mejor logro. El primer ciclista latinoamericano en consagrarse campeón del mundo", afirma.



Dirigió a seleccionados de Sudamérica en tres juegos olímpicos: Colombia en Atenas 2004 y Venezuela en Beijing 2008 y Londrés 2012. "Siempre tuve una gran relación con los países de Sudamérica. Acuérdate que del Colombia-Selle Italia pasamos al Androni Gioccatoli-Venezuela", amplió quien viene de cerrar un acuerdo con el ministerio de Deportes de Bolivia para apoyar a los noveles ciclistas del país del Altiplano que viajen a Europa. "En realidad correrán en el equipo español del ex ciclista boliviano José Hortelano y si alguno se destaca lo sumaremos a mi equipo como staggieri (especie de becado)", contó.



Hoy en su escuadra no hay argentinos, "me gusta mucho el chico Tivani, Nicolás. Creo que es un corredor con mucho futuro", sentenció y luego destacó que tuvo a Edgardo Simon. "Con nosotros en el Colombia-Selle Italia ganó el America Tour de 2005-2005. Un gran ciclista y gran persona, me encantaría saludarle", cerró quien luego de San Juan viajará a Italia porque se disputará el trofeo Langueglia, primera fecha del campeonato nacional que quiere ganar para hacerse un lugar en el Giro 2019.