Mariano Andújar es uno de los nombres apuntados por la dirigencia de Boca para reemplazar al lesionado Guillermo Sara y, en diálogo con Estudio Fútbol, habló de su posible traspaso.

"Me da la pauta que estoy haciendo bien las cosas. Entiendo las situaciones de cada club. Es un orgullo que haya hecho una oferta uno de los clubes más grandes de América", señaló.

Y continuó: "En privado ya hablé con quien tenía que hablar. En Estudiantes me dijeron que estaba la oferta de Boca. Mañana me presentó en Estudiantes y después no te sabría decir nada. Si Boca y Estudiantes arreglan, yo no me tengo que meter en nada. Después se verá lo mío, pero primero tienen que arreglar entre los clubes".

Además, se refirió a sus falsas declaraciones que circularon: "Yo me fui el 20 de diciembre cuando terminó el torneo y no hablé con nadie. Tienen ganas de inventar cosas. No me tengo que meter porque son negociaciones entre los clubes. Una vez que se pongan de acuerdo, o no, daré mi opinión. No hablé con nadie y no sé dónde salió. Me parece una falta de respeto para una institución como Boca".