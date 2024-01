El argentino Manuel Andújar (Yamaha) defendió hoy su liderazgo en la categoría cuatriciclos del Rally Dakar Arabia Saudita 2024 y quedó cerca de conseguir su segundo título a falta de la etapa final que se disputará este viernes en la ciudad de Yanbu, a orillas del mar Rojo.



El piloto bonaerense, nacido en Lobos, ingresó segundo en el undécimo y penúltimo tramo de 420 kilómetros computados (107 de enlace) entre la localidad de Al'Ula y Yanbu, con una diferencia de apenas 37 segundos en relación al ganador del día, el francés Alexandre Giroud (Yamaha).



El bicampeón titular de la división, única amenaza del argentino en la pelea por el campeonato, ganó su quinta etapa en la actual edición del Dakar pero su descuento no fue significativo y necesitará mañana una jornada fatal de su adversario para conseguir su tercera consagración consecutiva.



Andújar, que lidera la división quads desde la etapa 4, llegará al último segmento con una diferencia favorables de 8 minutos, 14 segundos, que el piloto de Grenoble deberá pulverizar en los 328km. (175 cronometrados) delineados en Yanbu.



Giroud, ganador en 2022 y 2023, y Andújar, campeón en 2021, dominaron los últimos tres años de la categoría, en la que Argentina es el país más laureado con siete títulos. Los anteriores fueron logrados por Marcos Patronelli en 2010, 2013 y 2016; su hermano Alejandro en 2011 y 2012 y Nicolás Cavigliasso en 2019.



En motos, el campeón argentino Kevin Benavides (Red Bull KTM) finalizó séptimo, resultado que le impidió mejorar su clasificación en las posiciones generales y que lo dejó virtualmente sin chances de revalidar el título logrado la temporada pasada.



El salteño, dos veces ganador de la competencia, quedó a 41 minutos, 19 segundos del líder estadounidense Ricky Brabec (Honda), quien palpita una nueva consagración después de ingresar segundo en el penúltimo tramo.



Brabec, vencedor del Dakar en 2020, mantiene una diferencia de 10m.22s. sobre el botsuano Ross Branch (Hero), que se impuso en el tramo de este jueves pero con una exigua ventaja de 32 segundos que no le alcanzó para poner en jaque al líder.



"Ya estamos casi en el final. Ross apretó mucho hoy, todo se reducirá a él y a mí en la última etapa, así que ya veremos. Hoy ha sido uno de mis mejores días. Me aseguré de no cometer ningún error en los últimos 100 kilómetros. Terminar un Dakar ya es una victoria", consideró el líder, cuya coronación quedó servida.



"Seguiremos luchando mañana y veremos qué pasa, pero Ricky hizo una carrera magnífica y se merece ganar", admitió el escolta Branch, en declaraciones al sitio oficial.



Sin chances de campeonato, el desafío para Kevin Benavides será completar el rally más exigente del mundo por octava vez en su carrera, como también para su hermano menor Luciano, piloto oficial Husqvarna, que hoy se ubicó en el cuarto puesto debajo del francés Adrien van Bereven (Honda).



Luciano Benavides ocupa el séptimo puesto de la clasificación general de motos e intentará subir un escalón en la etapa final para igualar las mejores actuaciones en el Dakar. Si consigue descontarle 8m. al australiano Toby Price (Red Bull KTM) finalizará sexto como ocurrió en 2020 y 2023.



En la categoría autos será consagrado mañana el español Carlos Sainz (Audi), luego de que el francés Sebastien Loeb quedara fuera de competencia al romper la horquilla delantera derecha de su Prodrive Hunter del equipo Bahrain Raid Xtreme.



El madrileño, tres veces ganador del Dakar (2010, 2018 y 2020), lidera con una diferencia de 1h.27m.06s. sobre el belga Guillaume de Mevius (Toyota), que este jueves fue escolta de su compañero de equipo, el francés Guerlain Chicherit, ganador por segundo día consecutivo.



Sainz completó el podio de la undécima y penúltima etapa, que tuvo al argentino Juan Cruz Yacopini (Toyota Overdrive Racing) en el séptimo escalón.