No se va. Ángel Di María seguirá jugando con la camiseta de la Selección Argentina tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022, tal como lo desea Lionel Messi. Si bien no sabe cuántos partidos disputará de cara a futuro, lo cierto es que el Fideo estaría disponible para lo que sea el próximo año: amistosos, Eliminatorias Sudamericanas o hasta por qué no la Copa América 2024.

De ser así, atrás quedará el emotivo mensaje en sus redes sociales, después de la goleada ante Venezuela (3-0) en La Bombonera, en el que remarcó la posibilidad de que ese haya sido su último partido con la celeste y blanca en el país. También sus dichos de junio pasado en Bilbao, España, donde había confesado que el Mundial sería su última competición con la Albiceleste.

El motivo principal tenía que ver con darle espacio a las nuevas generaciones, por más que sus buenos rendimientos le permitan seguir con su carrera al máximo nivel en Europa. Es más, Di María se había enfocado -hasta hoy- en darle un broche de oro a su intachable carrera con el título en Qatar y dejar en el olvido los cuestionamientos y las lesiones que le impidieron estar en algunos partidos determinantes.

No está claro cómo lo hará, pero lo concreto es que una vez más los hinchas seguirán viendo al rosarino con la ropa de la Selección Argentina para disfrutar de semejante logro por todos los rincones del país. En cuanto a lo que se viene, la Scaloneta volverá a jugar entre el 21 y 28 de marzo, que es la primera fecha FIFA post Copa del Mundo.

Por ahora, la Conmebol no definió si hay Eliminatorias Sudamericanas o las posterga para septiembre. Si ocurre lo segundo, la AFA tendrá margen para organizar dos partidos amistosos, uno probablemente en Argentina. Es tanta la euforia que algunos fanáticos hacen cuentas y hasta se animan a soñar con la presencia del mediocampista en la Copa América, ya que tiene 34 años y la competición está muy cerca.

El camino de Di María en la Selección Argentina se inició en 2009, cuando Diego Maradona era el entrenador, y atravesó momentos duros y otros no tanto ya que perdió las finales del Mundial de Brasil 2014, las Copas América Chile 2015 y Estados Unidos 2016, pero pudo tomarse revancha entre los 129 partidos que disputó, con 28 goles y 29 asistencias.

Y es que entre esos tantos se destacan el que le marcó a Nigeria para ganar la medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, el que le anotó a Brasil en la final de la Copa América 2021 para ganar el título, el que le hizo a Italia para conquistar la Finalissima y el que gritó ante Francia para conseguir la tercera estrella de la Copa del Mundo. Además de esos cuatro logros, también fue campeón mundial Sub 20 en Canadá 2007.

Di María ya se encuentra en Rosario para pasar las fiestas luego de la caravana de la Albiceleste en la que participaron cinco millones de personas. Mientras tanto, en Italia trascendió el interés de Juventus en extender su vínculo por un año más.

Según Gazzetta dello Sport, la Vecchia Signora planea acercarle al gran goleador en finales de la Selección Argentina una oferta debido a que Massimiliano Allegri piensa contar con él antes de buscar un reemplazante cuando esa extensión finalice en junio del 2024.

Di María se sumó a Juventus en este último mercado de pases tras su paso por PSG y firmó por un año, pensando en un regreso al club de sus amores: Rosario Central, el cual anticipo en múltiples oportunidades previo a la conquista de la Copa del Mundo.