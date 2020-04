El expresidente de Boca, Daniel Angelici, reapareció públicamente después de varios meses y afirmó que no renunció a su puesto en la AFA, en el que representaba a Boca, porque no lo llamó el actual presidente del club Jorge Ameal y para no dejarle el organismo "a Tapia y Moyano". "No renuncié porque Ameal no me llamó y no les podía dejar la AFA a (Claudio) Tapia y de (Hugo) Moyano: yerno y suegro, chau fútbol", enfatizó quien actualmente sigue siendo vicepresidente primero de la AFA. Con Christian Gribaudo como candidato, el ex titular boquense perdió las elecciones en diciembre pasado y desde ese entonces no volvió a reunirse con Ameal y tampoco renunció a su cargo en la AFA, algo que ahora parece ser un problema, dado que el equipo de la Ribera no podrá votar hoy cuando los dirigentes definan qué hacer con el torneo en el resto del año. "Yo di un paso al costado en la Asociación Mundial de Clubes, que era un cargo para Boca de parte de la FIFA. Pero si me iba de la vicepresidencia de la AFA, el puesto no hubiera sido para Boca, sino para el vicepresidente segundo, que es Moyano. Y yo no renuncié porque no podía dejar la AFA en manos de Tapia y de Moyano: yerno y suegro, chau fútbol", le dijo el Tano a Clarín.