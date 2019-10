Daniel Angelici rompió el silencio tras la derrota en el superclásico y, aunque intentó ser políticamente correcto, le apuntó a las intervenciones del VAR, que tuvieron una influencia determinante en el primer gol de River en el Monumental. "¿Si me preocupan los árbitro? Me preocupa más lo que está mirando el VAR, o las cámaras del VAR, que siempre ponen un ángulo que muestra si es penal o no, lo grave es que lo miren ellos solos...", tiró el presidente de Boca, aunque no quedaron dudas de que hubo infracción de Mas a Borré.

El Tano habla como dirigente, prefiere cuidarse y pensar lo que dice antes de escupir lo que piensa. Pero no esconde lo que piensan los hinchas...

La sociedad futbolística está como atacada, como diciendo que no todas las jugadas son solicitadas para chequear el VAR y vaya el video. Y dice que después de haber sido perjudicado contra Lanús, como que el VAR a River le están buscando esas jugadas. ¿Tenés esa sensación que lo benefician? (Le preguntaron al Tano)

Yo sé lo que siente el hincha de Boca, el hincha de Boca siente eso. Pero mi obligación como presidente es que el VAR sea una herramienta de justicia.

Si bien está de acuerdo con la utilización del video asistente para implementar justicia, Angelici cree que todavía hay muchas cuestiones para corregir. "El VAR es una herramienta que vino a ayudar pero hay que ser mucho más ágil, porque si no va a crear muchos más problemas que soluciones. Lo mismo ya en tiempo de descuento, había amonestado Capaldo, el VAR vuelve a meterse para la tarjeta roja y no fue el mismo criterio de la patada de Pinola a Wanchope", rezongó el presidente del Xeneize.

Y continuó con su descargo: "Hay momentos en que tenés que usar el sentido común. Habían dado cuatro minutos, el VAR nuevamente llama al árbitro, y le retiran la tarjeta y lo expulsan cuando la amarilla ya era suficiente, si ya no jugaba. Habrá que acostumbrarse a este VAR, a veces uno siente que favorece a algunos equipos, yo recuerdo que fue el VAR (con Boca) en una expulsión de un jugador, de Dedé, que terminó jugando el otro partido, que lo volvieron a expulsar".

A pesar de la diferencia futbolística que hubo en Núñez, la llave no está cerrada y se mostró con total optimismo de cara a la revancha para levantar el 0-2. "Nadie nos tiene que dar por muertos. Somos Boca. Quedan 90 minutos y vamos a revertir la llave. Boca ha hecho muchísimas hazañas. Tengo una fe total: sé lo que es jugar en la Bombonera con nuestra gente".

MÁS DECLARACIONES DE ANGELICI

* "Cuando otro equipo te supera hay que decirlo. Y River nos superó, ganó bien. Más que nada nos superó en el segundo tiempo. Boca tuvo sus posibilidades, pero no pudimos meterlas... Hay que confiar, pero lo peor que pueden hacer es darnos muertos... Vamos a trabajar estos 20 días para revertirlo".

* "Somos Boca, y Boca ha hecho muchísimas hazañas. Tengo una fe total. Sé lo que es jugar en la Bombonera, con nuestra gente, alentando los 90 minutos".

* "Hay que seguir mejorando muchísimo, si Boca hubiese hecho ese gol esto termina en escándalo. Y cuando un equipo te supera tenés que decir me superó, nos ganó bien".

* "Voy a hablar con el Gobierno de la Ciudad y con el Ministerio de Seguridad para dar el mejor operativo, para que sea un mejor espectáculo sin incidentes".

* "El hincha de Boca es único, tenemos la moral bien alta... Sabemos que tenemos un resultado adverso, pero confiamos en los jugadores que tenemos... Hay que tener la tranquilidad de mantener el arco en cero, y convertir las situaciones: más chances creás, más chances de convertir vamos a tener".