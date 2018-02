De todos. Angelici defendió a Macri en un intento de aplacar la polémica generada en la Superliga.

Buenos Aires, TELAM



Daniel Angelici, presidente de Boca Juniors, enfatizó que Mauricio Macri "es el presidente de todos los argentinos más allá de cuál equipo sea hincha", luego de los cánticos agresivos que le propinaron los hinchas de San Lorenzo y River Plate, que se sintieron perjudicados por unos polémicos arbitrajes.



"Realmente me sorprendió lo que pasó en las canchas de San Lorenzo y River. Uno puede manifestarse en contra del presidente de un país porque no está de acuerdo con la situación económica o con las medidas que tome ese gobierno en relación a esos temas, pero no por un partido de fútbol. A nadie le entra en la cabeza que un presidente pondrá un árbitro", sostuvo Angelici.



"Por supuesto que a Macri le gusta mucho el fútbol, que es hincha de Boca, fue presidente del club durante 12 años, el mejor de la historia del club. Pero ahora es el presidente de todos los argentinos más allá de cuál equipo sea hincha", agregó.



De esta manera, Angelici desligó al presidente de la Nación de los arbitrajes que perjudicaron a San Lorenzo (ante Boca) y River (frente a Godoy Cruz), en un diálogo que mantuvo con los periodistas en la puerta de un instituto de menores en el barrio porteño de Flores.