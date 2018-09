En la mira. El entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, y el presidente del club, Daniel Angelici, tuvieron ayer una charla luego de la eliminación por Copa Argentina.



Luego de la caída de Boca ante Gimnasia de La Plata y la eliminación de la Copa Argentina, el presidente del xeneize, Daniel Angelici, salió a respaldar al cuerpo técnico. Y lo hizo rápido, para evitar que los rumores que se alimentaron desde el silencio de Guillermo en Córdoba siguieran su curso. Con el trascendental partido por los cuartos de final de vuelta de la Copa Libertadores ante Cruzeiro (el jueves en Belo Horizonte) tan cercano, el titular envió un mensaje fuerte y contundente.



"Guillermo no se va de ninguna manera. No voy a echar a los Mellizos. Evaluaremos al cuerpo técnico cuando termine su contrato, que es en diciembre", dijo Angelici en diálogo con radio La Red. Se trató de un mensaje claro, sin titubeos y que acabó con especulaciones. Al menos hasta el desenlace de la Libertadores.



Sin embargo y a pesar de respaldar a los Barros Schelotto y a sus colaboradores, Angelici apuntó duro contra el nivel del equipo: "Me preocupa cómo jugó el equipo y la actitud. Hace rato no veía jugar tan mal a Boca. Anoche (por el jueves) no se podían dar dos o tres pases seguidos. Perdimos porque jugamos mal". ¿El presidente esta vez decidió cargar contra los jugadores? Es una lectura posible.



"Uno siempre confía en los jugadores y en nuestro cuerpo técnico, pero después de jugar tan mal me preocupa esta situación. Tanto el equipo como la actitud", reiteró Angelici, quien ayer se reunió con el plantel y el cuerpo técnico para llevar respaldo pero también un ultimátum: todos están en observación hasta diciembre, en donde no solo se evaluará el trabajo del cuerpo técnico, a quien se le vence el vínculo.



Además, la máxima autoridad de la Comisión Directiva de Boca aclaró que el club saldrá a buscar un arquero al mercado tras la lesión de Esteban Andrada. "Estamos buscando algún arquero de experiencia por si le toca jugar; Rossi es bueno, pero estamos viendo algunas alternativas", expresó el Tano, pero aclaró "el jueves atajará Rossi". ¿Boca está esperando saber si accederá a las semifinales para decidirse a incorporar a un arquero? El tiempo lo tiene: hasta el 6/10 el TMS de la Conmebol está abierto.

Boca busca en la Superliga su primer tricampeonato seguido en la era profesional de nuestro país.



Más allá de los nombres ofrecidos para ocupar el arco (a Oscar Ustari y Cristian Campestrini se les bajó el pulgar) el candidato sigue siendo Marcos Díaz. Es el que quiere Guillermo y por que el que Angelici ha iniciado gestiones con Huracán.



Sin embargo, por el momento la negociación no avanza y el acuerdo parece complicado. Hace unos días surgió el nombre de Pedro Gallese, el hombre de la selección peruana que ataja en el Veracruz de México. Está dentro de las condiciones de Boca porque no jugó la Libertadores y puede ser un préstamo con opción de compra.



Mañana, en la Bombonera, se puede dar el debut de algún juvenil. Las alternativas a Rossi son Javier Bustillos y Manuel Roffo, quienes todavía no jugaron en Primera. Además, el DT tiene decidido poner un equipo completamente alternativo.





"No se trataban bien entre ellos"



La derrota de Boca en el Superclásico del domingo caló hondo en los jugadores del equipo de Guillermo Barros Schelotto. Así quedó claro con el rendimiento ante Gimnasia y también por la confesión de un defensor del Lobo, que vio un mal clima en el equipo rival dentro de la cancha del estadio Mario Kempes, en Córdoba.



"Mentalmente, Boca no estaba de la mejor manera. Los jugadores, por momentos, no se trataban bien entre ellos", reveló Gonzalo Piovi (foto), quien fue titular en el equipo de Pedro Troglio, en el programa Salimos Jugando, que se emite por Radio y Punto.



Para el ex Racing y Argentinos, esa situación terminó siendo beneficiosa para el Lobo. Piovi, además, remarcó que el conjunto platense se sintió motivado luego de que lo subestimaran antes del encuentro: "Nos dio bronca que se subestime a Gimnasia. Los partidos hay que jugarlos y no tanto hablar en la previa".



Y agregó: "Esas cosas nos hacen más fuertes. Salimos a la cancha y demostramos que estamos a la altura".



Por último, dijo que le gustaría enfrentar a River, pero avisó que no harán con Central Córdoba lo mismo que hicieron con ellos en la previa de este partido. "No vamos a subestimar a ningún equipo. Vamos a salir a jugar de la misma manera todos los partidos".