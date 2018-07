Lionel Messi, quien está de vacaciones en Ibiza junto a su familia, aún no habló públicamente tras la eliminación de Argentina en octavos durante el Mundial de Rusia y no ha dicho nada sobre su futuro en la Selección. Sin embargo, desde la AFA dan por descontada su continuidad. Daniel Angelici, vicepresidente de la entidad, reveló cuál es el plan que tienen en mente de cara al futuro del rosarino en la selección: "El ciclo de Messi no se terminó", aseguró.

"Primero hay que dejarlo descansar y sacarle esa mochila que le ponemos todos los argentinos. El fútbol es un juego en equipo, que entran once a la cancha y no se puede pretender que siempre uno salve el partido o uno lo gane. Él es el mejor también por la trayectoria que tiene, a sus 31 años", analizó en diálogo con Viale 910 por Radio La Red.

Angelici no coincidió con los que lo vieron "apagado" en el Mundial y recordó que en Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo a Rusia 2018, "prácticamente él nos clasificó por sus goles y esa magia que tiene". En este sentido, remarcó la importancia de armar un plantel en el que Messi sobresalga. "Hay que convocarlo cuando haya un equipo y donde Messi sea uno más; el mejor, pero uno más y no que un plantel se arme pensando en él", sostuvo.

Además reconoció que le gustan José Pekerman y Alejandro Sabella para que ocupen el cargo de director de selecciones. "No sé si fue un error (contratar a Jorge Sampaoli). Cuando lo fuimos a buscar, en mi caso, yo estaba convencido de que era un entrenador que tenía antecedentes suficientes. Lo habían declarado entre los mejores tres técnicos del mundo. Yo lo conocía y había charlado con él en una oportunidad y me parecía el más apropiado para el proceso de la selección".

Y agregó: "Me hago cargo cuando opiné en su momento de Sampaoli y en la charla se lo dije. Fuimos a buscar a Sampaoli por una manera de jugar y después, por distintas circunstancias, se jugó de otra. ¿Por qué pasó?, quedará en la charla que tuvimos con él y Tapia. Ese fue el punto más rígido como para llegar a un acuerdo y rescindir el contrato".

Para terminar comentó que "no se puede generar ningún proyecto con cinco técnicos en cuatro años y si seguimos por el mismo camino, vamos a tener el mismo resultado. Tenemos que empezar con los juveniles. Hay que buscar algún director deportivo con experiencia que nos asesore para armar un proyecto serio y recién ahí ver cuál es el mejor entrenador que pueda encararlo".