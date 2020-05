Desde hace veinte años vive en San Luis, los últimos diez en Villa Mercedes. En la ciudad cuna de José María "Mono" Gatica, uno de los ídolos del boxeo nacional, encontró su lugar en el mundo quien fue idolatrado por la hinchada de San Martín en la década del "90: Juan Alberto Yanzón. "El Flaco" como le dicen los allegados al fútbol está alejado de las canchas. Los partidos sabatinos de una liga de veteranos y el acompañamiento a su hijo Enzo (7 años) cuando entrena y juega en una "escuelita", son los puntos de conexión con su pasión. "Me salió zurdo, le gusta mucho el fútbol, pero no lo quiero apurar", cuenta quien a los 53 años se gana la vida trabajando en el hotel de un amigo y compadre. "Hago de todo desde mantenimiento hasta de conserje", explicó. "Con Blas Fernández (zaguero que vistió la casaca verdinegra en el "90 fallecido hace dos años) que era nacido acá decíamos que habíamos nacido 20 años antes.

Nuestros sueldos de esa época no pueden compararse con los que se pagan ahora", dijo para luego expresar que "no se arrepiente" de nada de lo vivido en su campaña y que la disfrutó. "Cuando subo una foto a Facebook, mucha gente me saluda. Eso me hace bien, me doy cuenta que me gané el respeto de ellos y aunque a muchos puede haberle o no gustado como jugaba, reconocen que siempre deje todo en la cancha", afirma con un leve quiebre en su voz tras la línea telefónica. Padre de cuatro hijos, tres mujeres (una de su primer matrimonio) y un varón, Juan, perdón, "El Flaco mantiene vivo su fanatismo por River, tanto así es que a su hijo lo bautizó con el nombre de su ídolo, Francescoli. "Le transmití a mis hijos el cariño por River, mi hija Florencia, le puso Francesca a mi nieta de tres años", cuenta orgulloso. "Toda mi familia está en El Rincón, Caucete, incluso mi hija mayor y mi nietita, a quienes tengo muchas ganas de verlas y estoy contando los días para que termine la cuarentena y poder hacerme un viajecito", comentó con un dejo de emoción. Sobre el momento actual, Yanzón, dijo esta cumpliendo a rajatabla con el confinamiento social obligatorio. "Desde hace 50 días salgo poco y nada de casa. Aunque no vivo con ellos, a Martina, Giuliana y Enzo los veo todos los días. Espero que esto termine pronto para poder volver a jugar a la pelota lo sábados y reunirme con los familiares en San Juan", concluyó quien aportó fútbol y goles para el primer ascenso a la B Nacional y que luego de dos partidos en la segunda división de los torneos de AFA se fue a Mandiyú de Corrientes, en la que fue su primera de varias experiencias en otros clubes del fútbol argentino. "El Flaco" Yanzón, genio y figura de San Martín y el fútbol sanjuanino en los recordados años "90.

En verde y negro

101 Partidos en total jugó en la Primera B Nacional y en los Torneos Regionales Juan Alberto Yanzón para San Martín en sus distintas épocas. Convirtió 19 goles.

El "4" en cuatro frases

"Creo que esto pasará y que mientras hagamos caso a lo que nos piden los gobernantes no habrá mayores problemas en volver a la normalidad".

"Ahora es más fácil que te vean los representantes porque televisan todos los partidos. Antes solo los de Primera y de vez en cuando alguno del ascenso".

"Messi y Ronaldo son dos grandes jugadores. Yo prefiero a Messi. Es único. Hace cosas que no hace nadie. Solo le falta ganar algo con la Selección".

"Leo todo y me informo sobre cómo les va a San Martín y Peñarol: sigo al fútbol por televisión pero no soy de sentarme a ver todos los partidos".

Sus roles adentro y fuera de la cancha

Como jugador Yanzón llegó a Peñarol, desde El Rincón (Caucete), en 1989 pasó ar San Martín (donde logró el ascenso a la B Nacional en el 91), Mandiyú de Corrientes (Primera División 91-92). Volvió a San Martín en el 93, en el 94 jugó en Gimnasia de Mendoza. Retornó a San Martín y logró el ascenso del "95, luego del Nacional B 95-96 pasó a Talleres de Córdoba. Tuvo otro paso por el verdinegro hasta la temporada 99. Jugó en Godoy Cruz la B Nacional del "99-2000. Después Juventud Unida Universitario de San Luis (2001-02), Independiente Rivadavia (2003-04) y Estudiantes de San Luis (2004-05).

Como entrenador estuvo cuatro años trabajando con las inferiores de Juventud Unida de San Luis, invitado por Gerardo Quiroga, y fue seis meses ayudante de campo de Raúl Antuña en Gimnasia y Tiro de Salta.