"De las cuatro carreras que tuve en la temporada, terminé una. Y si bien fue la que gané, lo prioritario es llegar a terminar las dos finales de esta fecha". Tobías Martínez, el único piloto sanjuanino del TC Pista Mouras, tendrá un fin de semana decisivo en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, en Buenos Aires, pues se desarrollarán la 5º y 6º fecha de la temporada de una de las categorías "escuelas" del mítico TC. Con su Chevrolet 107, el piloto de 19 años se juega la posibilidad de meterse en la Copa de Plata, a la cual ingresará para disputar el título del año siempre que se ubique al terminar el domingo entre los 12 mejores del campeonato.

"Por ahora, estamos séptimos, pero eso no quiere decir mucho porque al haber doble fecha hay una gran cantidad de puntos en juego y puede pasar cualquier cosa", subrayó Martínez, quien hoy ingresará a la burbuja que se arma en el autódromo y no saldrá hasta el domingo. Esta vez, lo pudo acompañar a Capital Federal su padre y eso para él es muy especial: "Me da mayor confianza y te sentís mucho más respaldado. La fecha pasada vine solo y era todo nuevo lo del protocolo por el coronavirus", agregó.

En la última fecha, en San Nicolás, Martínez tuvo un buen fin de semana (hizo el cuarto mejor tiempo de clasificación), pero un choque al iniciar la final le terminó la ilusión. El golpe se lo llevó el auto en la trompa del costado izquierdo y el equipo de Las Toscas Racing trabajó para dejárselo en óptimas condiciones. "Tengo la tranquilidad que cuando el auto anduvo bien y no tuvimos problemas externos, resultó muy competitivo. La idea es poder finalizar las dos carreras y si eso pasa, seguramente podremos meternos en la Copa de Plata seguramente", analizó.

La Copa de Plata definirá al campeón y en ese sentido, Tobías tiene una importante ventaja pues ya ganó una carrera, un requisito con que deberá cumplir el futuro monarca, más allá de quedar arriba en la tabla. "Me siento tranquilo, sabiendo lo que debo hacer y esperando que el auto responda nuevamente", cerró el sanjuanino, quien viajó en auto hasta Buenos Aires durante casi 15 horas para esta competencia.