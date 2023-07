Después de un fin de semana sin actividad en el fútbol sanjuanino por las elecciones de gobernador y vice, este miércoles se reanudará el Torneo de Verano con la disputa de la segunda fecha que se jugará íntegramente el miércoles. En tanto que entre sábado y domingo se jugará la tercera fecha, que ya tiene programación.

El sábado 8 de julio el campeón Colón Junior recibirá a Aberastain en el único adelanto, mientras que el domingo feriado por el Día de la Independencia será el turno del grueso de los partidos: Unión vs. Recabarren, Villa Obrera vs. 9 de Julio, Atenas vs. Alianza, Rivadavia vs. Peñarol, López Peláez vs. San Lorenzo, Carpintería vs. Trinidad Juventud Zondina vs. Del Bono. Quedó a confirmar Desamparados vs. Juventud Unida y postergado San Martín vs. Marquesado.

Antes deberá disputarse la segunda fecha, íntegramente este miércoles 5. En el Médano de Oro, Juventud Unida recibirá a Juventud Zondina, en la Esquina Colorada, Del Bono será anfitrión de Carpintería y Trinidad será local de López Peláez. En Ullum, San Lorenzo recibirá la visita de Sportivo Rivadavia, Atenas visitará a Peñarol en Chimbas y en Santa Lucía, Alianza se medirá con Colón Junior reeditando el encuentro por Cuartos de final que disputaron hace unas semanas.

San Martín visitará a Aberastain en Pocito, Marquesado recibirá a Villa Obrera en el Far West en el clásico del Oeste, 9 de Julio será anfitrión de Unióny Desamparados irá a Zonda para medirse ante Recabarren.