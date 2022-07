Fiel a su estilo, autocrítico, Raúl Antuña analizó la derrota de San Martín por 2 a 1 ante Instituto en Córdoba. El "Purruco" reconoció que no pudieron mostrar el juego que los posicionó en zona de clasificación y que este mismo lunes comenzarán a trabajar pensando en buscar ´revancha´ ante Agropecuario el próximo sábado en Concepción.

"Sabíamos que Instituto iba a ser duro, nuestro juego era la posesión de la pelota y tratar de llegar con gente al área y no lo pudimos hacer porque el rival también juega. ¿Si nos duele? Si, porque no es lo que vinimos a buscar y no es lo que trabajamos en la semana", expresó el Purruco en diálogo con los medios radiales sanjuaninos que llegaron a Córdoba.

"Todavía falta mucho. Hay que reponer estos tres puntos y ganar el sábado"

El técnico verdinegro continuó analizando el encuentro y dijo que de inmediato se pondrán a trabajar pensando en el choque ante Agropecuario: "No hay excusas, no jugamos como veníamos haciéndolo. Hay que estar tranquilos y ahora hay que darle confianza a los que van a entrar a la cancha el sábado. Hay que reponerse rápido y ganar el sábado".

Con respecto al encuentro en sí en Córdoba, Antuña expresó: "Fue un partido intenso con poco juego de ambos lados, muy disputado. Ellos tuvieron efectividad y terminaron ganando el partido con un auto gol. Nos apretaron bien, no nos dejaron jugar, no tuvimos espacios para buscar en cambio ellos trataron de hacer la transición rápida", analizó el DT sanjuanino y siguió: "Instituto no hizo grandes méritos para ganarnos. No nos complicaron demasiado, Avellaneda además de los goles no tuvo muchas intervenciones", manifestó.

San Martín continúa en la pelea, ocupa el octavo lugar y está en zona de clasificación. Su próximo objetivo será Agropecuario el sábado, después visitará a Tristán Suárez y el miércoles 27 recibirá a San Martín de Tucumán.