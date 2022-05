Son dos las miradas que hoy gobiernan el presente del Atlético San Martín. La derrota en Río Cuarto se sintió porque lejos, el Verdinegro hizo uno de sus mejores partidos de la temporada pero no le sirvió ni siquiera para empatar y si bien, esa caída molesta para el entrenador Raúl Antuña la mira apunta hacia adelante y el futuro inmediato se llama Alvarado de Mar del Plata. La lectura del Purruco se basa en lo positivo pese a la derrota, quedándose con esa mirada por encima del karma de no poder ganar como visitante, pero su análisis se sustenta en lo que su equipo le dio en la cancha: 'Creo que fuimos superiores de verdad. Jugamos uno de los mejores partidos en todo sentido y la derrota fue por la increíble contundencia del rival. Nos llegaron dos veces en la primera parte y nos hicieron dos goles, pero en la autocrítica creo que el segundo se pudo haber evitado y en el medio estuvo un tema de desconcentración que debemos mejorarlo. Después, fuimos a buscar siempre, proponiendo y sin quedarnos jamas. No alcanzó para salvar algo pero en el plantel, quedó claro que estamos creciendo'.Se viene Alvarado en el regreso de San Martín al Pueblo Viejo tras los dos partidos en el Bicentenario y Antuña mira a ese futuro con autocrítica en el medio: 'Tenemos que mejorar detalles pero no creo que pase por modificaciones de esquema ni de nombres. No hay demasiado margen para cambiar y todo pasa por insistir en el trabajo que venimos haciendo. Eso me deja tranquilo porque hay disposición en el plantel, porque todos queremos lo mejor. Estamos trabajando en tareas tácticas especiales y este miércoles será

día de laburo con dos grupos en horario matutino. Pero repito que no se puede cambiar demasiado porque consideramos que esta es la base que ya le está dando una identidad a San Martín pese a algunos resultados. Hay derrotas y derrotas y sabemos que en Río Cuarto no se mereció perder'.

En lo táctico y en los nombres, Antuña anticipó que para recibir a Alvarado no planea modificaciones en el modelo ni en los apellidos sosteniendo la propuesta: 'Vamos a trabajar en la misma línea de siempre, proponiendo siempre, buscando y no creo que pase por cambiar nombres la solución. Insistiremos en los detalles que nos cuestan partidos pero esto es trabajo, sacrificio y mucha personalidad para salir de este momento'.

San Martín trabajará este miércoles en horario matutino, el jueves también lo hará en un solo turno.