Cuando parecía que era tiempo de curar heridas por la frustración de no haber ingresado al Reducido, la semana arrancó movida en el Atlético San Martín porque mientras el plantel profesional sigue con sus prácticas, el técnico Raúl Antuña quedó en el medio de la incertidumbre generada por versiones cruzadas dentro de la misma dirigencia verdinegra. Es que había trascendido que en una charla informal, el dirigente Pablo Slavutzqui le habría adelantado al técnico que el club saldría a buscar otro entrenador para la próxima temporada de la Primera Nacional por lo que Antuña regresaba a su lugar en la coordinación de las Divisiones Inferiores y todo el fútbol amateur del equipo de Concepción. Con ese anticipo dirigencial, Antuña se habría despedido del plantel profesional en la práctica matutina de este lunes, pero en la tarde todo cambió.

Yo siempre voy a querer lo mejor para San Martín y lo intentaré desde donde me toque trabajar. Raúl Antuña - Técnico de San Martín

Es que ante la consulta al presidente Jorge Miadosqui, desmintió cualquier decisión en ese sentido: 'No hay nada decidido ni mucho menos se le dijo formalmente algo así a Antuña. Estamos charlando en la dirigencia los pasos futuros y es más, se analizó la chance de darle al Purruco alguna figura con más poder en la estructura, como manager o algo así. Pero decisiones como la que se menciona, no se ha tomado. Estamos resolviendo el tema de contrato de jugadores, desvinculaciones y demás pero con el técnico no se tomó ninguna definición'.

Con este nuevo escenario, la situación está marcada por la incertidumbre y seguramente, en los próximos días habrá una decisión final y formal para un tema que terminó incomodando a todos en Concepción, especialmente a los hinchas que apoyan la continuidad de Antuña. El ciclo del Purruco quedó corto por apenas un punto para ingresar al Reducido. Antuña tomó a San Martín en la sexta fecha de la temporada que se está terminando y logró remontar al equipo a posiciones de clasificación al Reducido en base a una gran campaña como local, donde consiguió gran parte de sus puntos. Su cara débil fue la de visitante ya que apenas pudo ganar solamente una vez afuera de San Juan y eso fue determinante para quedarse sin chances de pelear por el segundo ascenso a Primera. Faltó un solo punto para entrar y eso empañó una campaña con un plantel heredado, con solo un refuerzo incorporado. Se vienen días decisivos para el Atlético San Martín. Por un lado, el futuro de Raúl Antuña y por el otro, el dirigencial ya que tiene que salir el llamado a asamblea para renovar autoridades y la vida dirigencial interna está resolviendo ese tema crucial, en un ambiente que se puso incierto por estas versiones cruzadas.

Se desvinculó Ramírez

Mientras el plantel del Atlético San Martín continúa con sus prácticas, respetando los contratos vigentes que unen a las partes, en la dirigencia verdinegra trabajan para resolver la situación de varios futbolistas. El delantero Sebastián Ramírez fue el primero en acordar su salida del equipo de Concepción y ya firmó la rescisión que lo libera de todo compromiso con el Verdinegro. En el mismo camino están Felipe Dilena, que además tiene algunos inconvenientes personales que aceleran su decisión de irse de San Juan, mientras que Pablo Aranda está terminando de negociar su desvinculación, cosa que se concretaría en las próximas horas.

El resto del plantel sigue entrenando en horario matutino, a la espera de las resoluciones de sus vínculos como para empezar a buscar nuevos horizontes o ir por la continuidad de varios que están más que conformes con San Juan.