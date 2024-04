"Todos a disposición". Con esa frase Raúl Antuña, entrenador del Atlético San Martín, definió el panorama previo al trascendental partido del domingo a las 18,50 contra el Santo tucumano. Y claro, después estiró las definiciones anticipando que recién este viernes en la práctica de fútbol terminará de definir los probables titulares. Con plantel completo y todos a disposición, la gama de variantes está abierta pero Antuña decidió tomarse sus tiempos para poder confirmar cuál será su elección. En la primera opción, tal vez la más lógica sea sostener los mismos once que el sábado pasado enfrentaron a Chacarita. Con la variante de Santiago López García como volante izquierdo y la libertad de creación para Sebastián González en el medio. Repetir a Borgogno en el arco, más la línea de cuatro con Molina y Álvarez por los laterales más la dupla de centrales Caseres y Sienra. En el medio, Escalante, Pelaitay más López García y el Pulpito González más suelto y arriba, otra vez el dúo Casas-Franco. Pero la opción de cambio no está cerrada y si bien no hubo confirmaciones, podrían ser dos las variantes y del medio para adelante. En la izquierda de la zona de volantes podría tener titularidad Jonathan Zacaría en reemplazo de López García, recuperando el lugar que tuvo en el inicio de la temporada con Pancho Martínez. Mientras que la otra variante podría pasar por darle titularidad a Federico González como delantero en reemplazo de Nico Franco.

El árbitro Pablo Dóvalo, protagonista de una tremenda polémica con Carlos Tevez, será quien dirija el partido contra San Martín de Tucumán por esta fecha 11 que comenzará esta tarde en Mataderos, cuando Nueva Chicago reciba desde las 18 a Estudiantes de Río Cuarto por la Zona B.

En tanto que el tema nuevo entrenador sigue sin novedades según confirmó el propio Antuña.