Esta vez será interinato corto. Eso está decidido y el manager de Atlético San Martín lo sabe mejor que nadie. Por eso, Raúl Antuña volvió a ponerse al frente del plantel de la Primera Nacional sabiendo que será a corto plazo y que a más tardar, la semana próxima habrá nuevo entrenador en el Verdinegro. La decisión de Andrés Yllana de renunciar antes de la práctica prevista para la mañana, aceleró los tiempos en Concepción y se trasladaron al Bicentenario donde el Purruco dirigió el entrenamiento, sabiendo que estará este domingo ante Defensores de Belgrano y nada más.

A la hora de las razones, el ahora ex-entrenador de San Martín, Andrés Yllana decidió no hacer declaraciones y solamente se limitó a confirmar que fue decisión suya la renuncia, sin ahondar en las razones de su salida de Concepción.

Desde que comenzó el campeonato de la Primera Nacional otros tres cuerpos técnicos, además de Yllana, dejaron sus respectivos cargos a causa de los malos resultados. Así se fueron Fabián Nardozza (Tristán Suárez), Darío Franco (Gimnasia de Jujuy) y el binomio Alejandro Migliardi-Joaquín Iturrería (Deportivo Morón).

El entrenador interino, una vez más, dirigió el entrenamiento en Pocito y su trabajo será más que a contrarreloj, apuntando a que el viaje a Buenos Aires está previsto para mañana por la tarde. Hoy será día de fútbol y puede que se defina la formación y los nombres para jugar el domingo, a las 15.30, contra Defensores de Belgrano.

En su ciclo anterior, Antuña se inclinó desde lo táctico por una línea de cuatro tradicional en defensa, mezcló luego variantes en el mediocampo con doble volante central y volantes externos más un enganche y un punta. Ahora, con poco tiempo para poder trabajarlo, será clave ver cual es la postura. Primero, defenderse de la mejor manera y luego aspirar a posiciones ofensivas, con más juego asociado y profundidad que fue el gran déficit del ciclo de Yllana.

La presencia de Antuña como interino es en primer momento a corto plazo. Aunque el antecedente de su temporada pasada cuando asumió por un par de partidos, derivó luego en una campaña de una rueda completa y la mitad de la otra. Los resultados lo ayudaron, consolidó una localía más que poderosa en San Juan y eso lo llevó a prenderse en posiciones de Reducido. El punto flojo pasó por la condición de visitante, algo que terminó conspirando contra las opciones de una chance de ascenso para el Atlético San Martín. Ahora, en principio será contra Defensores de Belgrano y nada más. La idea dirigencial es tener entrenador nuevo en la próxima semana y que Antuña vuelva a su cargo de manager.

El próximo partido como local para el equipo de Concepción será contra Estudiantes de Río Cuarto, posiblemente el viernes 24. En ese juego, el plan es ya que debute el nuevo técnico aunque en el medio puede que pasen muchas cosas.

En esta ocasión, el regreso a la dirección del primer equipo tiene marcado el corto plazo en Antuña que ya está gestionando junto a la dirigencia las opciones. No será igual al ciclo del 2022 cuando asumió por pocos partidos pero se estiró todo hasta el final de temporada. Aunque a lo largo de toda la jornada fueron estériles las gestiones para conseguir la opinión de Antuña para terminar de confirmarlo.

RENUNCIA Y SALIDA

Los 100 días de Yllana

Despedida. El empate de local con Almirante Brown marcó el final del ciclo de Andrés Yllana en San Martín.

Lejos quedó aquel 5 de diciembre del 2022 en la vida deportiva del Atlético San Martín cuando hace 100 días atrás, llegaba Andrés Yllana para iniciar la pretemporada. Apenas 100 días después, el ciclo del ex-jugador de Gimnasia de La Plata llegó al final cuando el propio entrenador decidió presentar su renuncia cuando ya había recibido casi el ultimatum de la dirigencia tras el empate con Almirante Brown en Concepción. Las declaraciones del presidente Miadosqui reclamando otro juego en este San Martín llevó a que el partido del domingo contra Defensores de Belgrano fuera casi la última chance para el ciclo Yllana, pero antes el entrenador decidió su salida. Ahora, llegará otro interinato de Raúl Antuña que en la temporada pasada también tomó a San Martín en la fecha 6 tras la salida de Facundo Villalba.

Los números de Yllana no respaldaron para nada el inicio de temporada en el Verdinegro. Con 6 puntos en la Zona A y ya en la posición 15 de 19 equipos, a solo dos puntos del penúltimo puesto que obliga a jugar un desempate para esquivar el tercer descenso de esta temporada. Ganó solo un partido (Patronato), perdió 2 (Morón y Gimnasia), empató 3 (Alvarado, Guemes y Almirante). En San Juan no pudo ganar y en su propuesta futbolística, el equipo nunca pudo soltarse. El modelo no le rindió, recién cambió en la sexta fecha pero tampoco sirvió para la reacción. Con todos esos antecedentes, el ciclo pendía de un hilo y por eso, Yllana decidió el adiós por iniciativa propia. En su ciclo, Yllana rearmó por completo un plantel al que llegaron 21 refuerzos y que perdió esa misma cantidad tras la temporada 2022. Un ciclo que nunca terminó de cuajar y precipitó el final que nadie quería en el Pueblo Viejo.