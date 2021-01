La pregunta de cuándo el VAR llegará al fútbol argentino está sobre la mesa desde hace ya un buen tiempo. Primero, la respuesta era agosto de 2020. Después, se planteó como objetivo inaugurarlo en la próxima Copa Diego Maradona, lo cual tampoco será posible porque FIFA aún no ha podido inspeccionar los estadios de los equipos de Primera División y, a menos de un mes para el inicio del certamen, ya no dan los tiempos. Finalmente, la fecha establecida para el desembarco de la tecnología en Argentina será poco después de mitad de años, según lo confirmó Federico Beligoy, Director Nacional de Arbitraje.

"En julio, después de la Copa América, lo podremos implementar", comunicó Beligoy, quien contó además que, por más que las condiciones estén dadas para que el Video Assistant Referee se pueda implementar antes, no se podrá hacerlo porque FIFA e IFAB (International Board) "no avalan que un torneo comience sin VAR y, por ejemplo, en la fecha 6 se pueda anular por tecnología un gol igual a uno que ya se convalidó por error humano antes de implementar la tecnología".

Pese a esto, aclaró que está la posibilidad de que el sistema se pueda utilizar en el próximo 24 de febrero, en la postergada final de la Supercopa Argentina entre River y Racing. "Tenemos el pedido hecho a IFAB y a FIFA y esperamos respuesta. Allí no sería un torneo, con fechas con VAR y fechas sin VAR, es un partido único. Veremos qué nos dicen", comentó.

En cuanto al funcionamiento que la tecnología tendrá en Argentina, el Director Nacional de Arbitraje explicó en su charla con Olé los motivos de porqué su funcionamiento tendrá el epicentro en Ezeiza: "Recorriendo países que son pioneros en el uso de la tecnología, entendimos que la mejor solución era un VAR centralizado. El presidente (Claudio) Tapia siempre quiso la mejor opción y por eso se está construyendo el Centro de Tecnología y Desarrollo Arbitral (CTDA), dentro del predio de la AFA: casi 900 metros cuadrados, con siete salas VOR (Video Operator Room, por sus siglas en inglés). Estaría para junio/julio. Mientras tanto, pegado a esa obra, se armaron tres salas VOR y se trabaja desde ahí. Y si hay rincones del país a los que no llega la fibra óptica, se puede ir con una camioneta adaptada a una sala VOR".

En la misma línea, Beligoy habló sobre los cursos que hicieron los árbitros para poder utilizar el VAR y reveló cuántos estarán homologados. "Para nuestro sistema, 50: 38 que capacitamos, cumpliendo todo el protocolo, y 12 que ya estaban homologados por FIFA", dijo.

Y, con respecto a la capacitación, añadió: "Muy buena, estamos muy contentos y conformes. Notamos cómo fueron creciendo semana tras semana. Fueron 550 horas cátedra. Análisis de 80 partidos con más de 60 clubes prestando sus equipos juveniles. Los mismos árbitros se pasaban jugadas de todo el mundo resueltas por la tecnología. Mauro (Vigliano), que es el líder del proyecto educativo y realmente sabe mucho de VAR, estaba sorprendido con el nivel en comparación con capacitaciones que ha visto en otras partes del mundo".

Por otra parte, el ex-juez argentino, quien asegura que el VAR "trae justicia deportiva", justificó su postura de defensor acérrimo de la utilización de la tecnología en el fútbol. "Con el tiempo, la tecnología claramente le ha ganado al ojo humano en la posibilidad de observar o discernir una jugada. En la década del 60, un árbitro veía un partido en el campo de juego y el espectador que estaba en la cancha lo veía de la misma manera, y lo que cobraba el árbitro era palabra santa. Con la transmisión de los partidos, y con la tecnología aplicada a la televisación, el espectador en su casa ve un partido que no es el que ve el árbitro. Yo cobro un penal y el espectador, con seis, siete, ocho cámaras distintas, se da cuenta de si el penal que cobré estuvo bien o mal. Entonces, ¿por qué no nos daban esa tecnología para rectificar el fallo? Las jugadas subjetivas y de interpretación hubiesen seguido existiendo. Pero en jugadas matemáticas, como si entró o no la pelota, no estaríamos en una polémica. Por eso siempre fui defensor de la herramienta", argumentó.