GOL SOÑADO. Radamel Falcao García, que se quedó afuera del Mundial de Brasil por una rotura de ligamentos, anotó ayer el segundo tanto colombiano. "Es el que soñé muchas veces, cuando era niño e imaginaba jugar un Mundial'.

No había margen para el error. La realidad indicaba que había que salir a ganar para seguir vivos en el Mundial y José Peckerman, el técnico argentino que lleva varias temporadas al frente de la selección de Colombia no especuló, mandó a la cancha a dos zurdos talentosos como James Rodríguez y Juan Quintero. La idea era quitarle la pelota a Polonia y, por ende, llevarlos a jugar en un ritmo más lento al que no están acostumbrados, en el que no se siente cómodos.



La apuesta salió bien porque su equipo goleó (3-0) y depende de sí mismo para clasificar a octavos de final. La suerte de los colombianos se dirimirá el jueves próximo ante Senegal, que tiene un punto más.

EL PRINCIPIO. Yerry Mina anticipa al arquero polaco y conecta de cabeza el centro de Quintero para marcar el primer gol "cafetero'.





Yerry Mina (40m.PT), Radamel Falcao García (25m.ST) y Juan Guillermo Cuadrado (30m.ST) marcaron los goles del partido jugado en el estadio Kazán Arena, con el arbitraje del mexicano César Arturo Ramos.



La derrota significó la eliminación del conjunto polaco, que perdió sus dos partidos en el torneo y apenas convirtió un gol contra los cinco que sufrió. Además, es el tercer Mundial consecutivo en el que no pasa la primera ronda, como en 2002 y 2006.

Comenzó mejor Polonia, con pases largos hacia Robert Lewandowski y se aproximó con cierto peligro al área de David Ospina. Pasado el asedio inicial Colombia respondió a través del manejo de James Rodríguez y Juan Fernando Quinteros y con mayor tenencia de pelota. El desarrollo se hizo parejo, con pocas situaciones de gol frente a los arcos. Hasta que, a los 40 minutos, un centro de James desde la izquierda fue anticipado de cabeza por Mina ante la salida de Szczesny para abrir el marcador.



En el complemento, Polonia tomó el protagonismo del juego, que necesitaba de al menos un empate para no quedar eliminado, pero si bien tuvo la pelota no la manejó bien. Colombia apostó por el contragolpe y tuvo una con Falcao desde la puerta del área, tras recibir de Cuadrado, pero tiró la pelota arriba. Ospina le ahogó el grito a Lewandowski a los 13 minutos y en un contraataque iniciado por el sector derecho del campo Quintero asistió muy bien a Falcao, que definió con sutileza convirtió su primer gol en un Mundial. Después, en otra contra, James asistió por izquierda a Cuadrado, que definió con un tiro suave a la izquierda de Szczesny cerrando el marcador que le devolvió el alma al cuerpo al conjunto colombiano que venía de capa caída tras la derrota con los japoneses.



En Kazan apareció el equipo de José con su propuesta de fútbol elegante e incisivo con el que se puede aspirar a más.







EN CARRERA. Los sudamericanos festejaron los goles como un desahogo, tras el inicio perdedor. Contra Senegal, tendrán chances de seguir.





Son los partidos internacionales con 21 goles en la Selección de Colombia de James Rodríguez. Ayer no marcó pero fue figura clave de su equipo.

Con la derrota de Polonia son ocho las selecciones eliminadas. Las otras: Egipto, Arabia Saudí, Marruecos, Perú, Costa Rica, Túnez y Panamá



Con el de ayer Colombia completó 20 partidos en Copa del Mundo. De ellos ganó 8, empató 2 y perdió 10, convirtió 29 goles y le anotaron 27 tantos. En su mejor participación arribó a cuartos de final en Brasil 2014.





El presidente Juan Manuel Santos, los cantantes Shakira y Carlos Vives, y el ciclista Nairo Quintana fueron algunos de los colombianos famosos que celebraron el triunfo por Twitter "Vamos por más', coincidieron.